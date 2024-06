XXVI Rapporto Almalaurea: risultati positivi per Unisannio Il rettore Canfora: confermano il nostro impegno costante nel fornire un’offerta formativa di grande qualità

Il XXVI Rapporto Almalaurea anche quest’anno evidenzia alcuni risultati positivi per l'Università degli Studi del Sannio, confermando l'elevato livello di soddisfazione e le buone prospettive occupazionali dei laureati.

Soddisfazione per il rapporto con i docenti

Secondo i dati dell'indagine, il 94% dei laureati di UNISANNIO si è dichiarato soddisfatto del rapporto con i docenti, un dato significativamente superiore alla media regionale dell'88,5%. Questo risultato testimonia l'impegno dell'ateneo sannita nel garantire un ambiente accademico di qualità, favorendo un dialogo aperto e costruttivo tra studenti e docenti.

Esperienza complessiva positiva

La soddisfazione per l'esperienza complessiva vissuta durante il percorso universitario è risultata particolarmente alta: il 95,2% dei laureati di UniSannio ha valutato positivamente la propria esperienza, rispetto al 91,5% della media regionale campana.

Tasso di occupazione

Il tasso di occupazione dei laureati UNISANNIO a cinque anni dal conseguimento del titolo si attesta all'84,4%, una percentuale leggermente inferiore alla media nazionale dell'88,2%, ma comunque molto alta ed in linea al dato regionale pari a 84,8%.

Retribuzione mensile

Anche sul fronte delle retribuzioni, i laureati di UNISANNIO godono di un buon posizionamento: con una retribuzione mensile media di 1.784 €, si collocano al di sopra della media nazionale di 1.768 € e ben al di sopra della media regionale campana di 1.648 €. I laureati dell’Università del Sannio a cinque anni dalla laurea percepiscono uno stipendio più alto rispetto ai colleghi delle altre università campane.

"Siamo orgogliosi dei risultati emersi dal XXVI Rapporto Almalaurea – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora -, che confermano il nostro impegno costante nel fornire un’offerta formativa di grande qualità e attenta alle esigenze di una società in rapida evoluzione e un ambiente accademico stimolante. La soddisfazione dei nostri laureati per il rapporto con i docenti e per l'esperienza complessiva vissuta durante il percorso di studi rappresenta un chiaro segnale del successo delle nostre iniziative e della dedizione del nostro corpo docente. I dati sull'occupazione e le retribuzioni dei nostri laureati dimostrano la loro competitività e preparazione, nonostante le sfide attuali del mercato del lavoro.

Desidero congratularmi con tutta la comunità accademica e, soprattutto, con i nostri studenti per il loro impegno e la loro fiducia. Continueremo a perseguire l'eccellenza e a garantire che UNISANNIO rimanga un punto di riferimento per l'istruzione superiore in Italia".