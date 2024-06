Crisi ospedaliera Sant’Agata: manifestazione a Napoli senza incontro con De Luca Il deputato Rubano (FI): "Vergognoso e sgarbo istituzionale non essere stati ricevuti"

"Questa mattina, insieme ad aAmministratori locali e cittadini,complessivamente oltre 120 partecipanti, ci siamo recati a Napoli per sollecitare un incontro urgente con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla grave crisi ospedaliera che affligge il Sannio ed in particolar modo il nosocomio di Sant’Agata dei Goti che ha visto annunciata la chiusura del Pronto Soccorso nelle ore serali e notturne". Così in una nota a margine della mattinata di protesta l'onorevole Francesco Maria Rubano che rimarca: "Dopo un lungo tergiversare da parte della segreteria del Governatore, inizialmente è stato comunicato che non erano a conoscenza della richiesta di incontro. Notizia poi smentita, con evidente imbarazzo, dalla segreteria del presidente. Basta ricordare - tuona l'esponente di Forza Italia - che la scorsa settimana ho inviato al Presidente De Luca una richiesta di incontro con la quale annunciavo la nostra presenza di quest’oggi a Napoli. Tanto è vero che De Luca dopo aver ricevuto la mia nota ne ha preso atto facendo dichiarazioni a mezzo stampa e sui social sulla nostra manifestazione, dimostrando di essere consapevole della volontà di incontro e confronto.

In seguito, la segreteria del Presidente, ha annunciato l'accesso a 13 persone, tra rappresentanti istituzionali e dei comitati civici, ma successivamente è stata concessa la possibilità di salire presso gli uffici di Palazzo Santa Lucia esclusivamente al sottoscritto e al consigliere regionale Franco Cascone e soltanto per consegnare una ‘seconda’ lettera di richiesta di incontro.

La segreteria del Governatore De Luca ha garantito che sarà comunicata una data a breve per l'appuntamento, ma credo che De Luca non ci incontrerà mai personalmente, continuando così nella sua politica a danno del diritto alla salute dei cittadini sanniti".

Insomma, Rubano non è affatto soddisfatto dell'esito della giornata di protesta e sbotta: "Ritengo vergognoso e uno sgarbo istituzionale non essere stati ricevuti, lo stesso sgarbo di cui De Luca si è lamentato quando,qualche mese fa, si è recato a Roma con una delegazione di Sindaci della Campania per chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti del Governo nazionale.

Per correttezza riporto i riferimenti istituzionali presenti che insieme al Comitato civico per l'ospedale di Sant'Agata hanno composto la delegazione restata in attesa di essere ricevuta da De Luca: l’onorevole Fulvio Martusciello, il Consigliere Regionale Francesco Cascone, i Consiglieri Provinciali di Benevento, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, e i Sindaci e/o delegati dei Comuni di Airola, Amorosi, Durazzano, Ceppaloni, Limatola, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Sant’Agata dei Goti, San Lupo, Telese Terme.

Continueremo a lottare con determinazione per garantire ai nostri cittadini un servizio sanitario adeguato e risposte concrete alle esigenze del nostro territorio" ha concluso nella nota a sua firma l'onorevole Rubano.

Di seguito la ‘seconda’ lettera di richiesta di incontro depositata all’ufficio di presidenza del Governatore De Luca

Alla C.A. del Presidente della Giunta regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca.

Con la presente chiediamo di essere ricevuti in merito alla problematica del P.O. Sant'Alfonso Maria De'Liguori e, nello specifico, alla chiusura notturna del Pronto Soccorso che sta determinando una grave crisi assistenziale su tutta la Provincia.

Siamo certi che non le mancheranno ipotesi e soluzioni per risolvere una problematica così seria e delicata

Ciononostante, ci permettiamo di suggerirle opzioni, confidando nel fatto che verranno vagliate in maniera obiettiva.

1. Convenzione con i medici che hanno comunicato disponibilità h24 per la struttura di Sant'Agata De'Goti ed eventualmente anche per Benevento, come da nota PEC inviata all'A.O. San Pio in data 21 c.m.;

2. Convenzione con medici in quiescenza;

3. Coinvolgimento dei medici presenti presso le strutture universitarie;

4. Ricorso a convenzioni con personale medico venezuelano/cubano come già sperimentato nelle Regioni Molise e Calabria.

Napoli, 24 giugno 2024

In fede:

On. Francesco Maria Rubano, Deputato della Repubblica e Sindaco di Puglianello;

On. Franco Cascone, Consigliere Regionale della Campania;

Vincenzo FUSCHINI e Anna Iachetta, Consiglieri della Provincia di Benevento.

I Sindaci e/o delegati dei Comuni di Airola, Amorosi , Durazzano, Ceppaloni, Limatola, Ponte, Pontelandolfo, Sant’Agata dei Goti, San Lupo, Telese Terme.

Movimento civico per l’Ospedale:

Mariantonella Iannotta

Mariarosaria Oropallo