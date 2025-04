Diciannovenne accoltellato in via Guidi, la Mobile ferma un giovane Benevento. L'episodio di questo pomeriggio

Le sue condizioni sembrano adesso leggermente migliorate rispetto al momento in cui era arrivato in ospedale. Si era temuto il peggio per G., V.,, 19 anni, di Benevento, accoltellato all'addome questo pomeriggio in via Guidi, nella zona alta della città.

Un episodio al centro delle indagini della Squadra mobile, che sta vagliando la posizione di un giovane - un coetaneo del ferito -, da alcune ore in Questura. Si cerca di ricostruire l'accaduto, sarà ovviamente fondamentale ascoltare, quando sarà possibile, la vittima.

Come anticipato da Ottopagine, l'allarme è scattato intorno alle 17, quando alcuni passanti hanno notato un giovane che, sanguinante, chiedeva aiuto. Sul posto la Volante ed il 118.