Cordoglio per la scomparsa di Sergio Vitale, già Direttore di Confindustria Il ricordo del presidente dell aProvincia: "

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi a nome personale e dell’Ente partecipa al cordoglio per la scomparsa del dottore Sergio Vitale, già Direttore di Confindustria Benevento, persona di grande levatura intellettuale e culturale, di forte tempra morale e di elevata capacità di dialogo, che, nel contesto della cooperazione e collaborazione istituzionale degli Industriali, sempre mise a disposizione della Rocca dei Rettori, anche oltre i suoi doveri di ufficio, il suo bagaglio di conoscenza e la sua capacità di analisi dello scenario socio-economico locale per supportare la programmazione dello sviluppo del Sannio e per affrontare le vertenze e i dossier in tema di infrastrutture e di poli produttivi.