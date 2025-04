Benevento, oggi ripresa. Domani mattina a porte aperte Da giovedì la squadra si trasferirà all'avellila per acclimatarsi al fondo in sintetico

Dopo due giorni di riposo forzato (domenica, come si sa, si sarebbe dovuto giocare col Taranto), la squadra giallorossa riprende questo pomeriggio il lavoro in previsione della difficile trasferta di Cerignola.

MERCOLEDI' DOPPIA

Domani mercoledì 9 aprile il programma prevede due sedute di allenamento: quella del mattino, con inizio alle 10,30, sarà a porte aperte. Non così quella del pomeriggio alle 15.

Da giovedì 10 Auteri porterà i suoi sul sintetico dell'Avellola, considerato che il Monterisi ha un fondo in erba artificiale. Si inizia a lavorare alle 10,30 del mattina. Programma in fotocopia il venerdì 11, mentre sabato 12 si torna a lavorare di pomeriggio, sempre all'impianto Avellola. Alle 18, tutti in ritiro a Venticano.

RIFINITURA A PIETRADEFUSI

Domenica 13 mattina la squadra riuscirà a fare una seduta di rifinitura alle 10 nell'impianto della vicina Pietradefusi. Poco prima delle 17, la squadra partirà alla volta di Cerignola dove affronterà la squadra d Raffaele alle 19,30.