Sanità nel Sannio: Cgil propone osservatorio provinciale Con la presenza delle Istituzioni sanitarie e delle Associazioni del territorio

Si è svolto oggi l’incontro tra il direttore dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe, e le associazioni del territorio, per fare un punto sul sistema territoriale della gestione delle emergenze, con particolare riferimento alle ambulanze e alle auto mediche.

Durante tale incontro è stata illustrata dal direttore l’organizzazione sul territorio, con i vari punti in cui sono allocate le ambulanze e le auto mediche. È emerso in modo chiaro la carenza dei medici.

La delegazione della CGIL di Benevento, composta da Luciano Valle, segretario generale, Taddeo Pompeo, segreteria Funzione Pubblica-Cgil e Domenico De Blasio, Lega SPI Valle Telesina, ha fatto presente che il sistema delle emergenze deve mettere al centro i bisogni dei cittadini, tenendo conto delle difficoltà orografiche del territorio e dei tempi di percorrenza delle ambulanze da ridurre al massimo.

In questa direzione, la Cgil ritiene necessaria la costituzione di un osservatorio provinciale con la partecipazione delle Istituzioni sanitare e delle Associazioni, per monitorare la qualità del servizio sanitario territoriale, utile per prevedere accorgimenti organizzativi migliorativi. Alla proposta della Cgil, il direttore ha dato ampia apertura.

"Auspichiamo - conclude il sindacato - che venga mantenuto l’impegno assunto in tale riunione relativamente al coinvolgimento delle associazioni, ritenendo che un confronto costante possa contribuire a migliorare il servizio sanitario in provincia di Benevento".