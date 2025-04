Referendum, appello alla partecipazione delle Acli di Benevento In vista del referendum dell'8 e 9 giugno

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, da Benevento arriva il 'Si' convinto del consigliere nazionale delle Acli Filiberto Parente e della presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo, che rilanciano l'appello alla partecipazione del presidente Emiliano Manfredonia. "All'interno del comitato per il 'Si', costituito anche nel Sannio sotto il coordinamento dalla Cgil, le Acli provinciali di Benevento hanno posto le basi per declinare le ragioni del voto quale diritto di cittadinanza" afferma Parente, che aggiunge: "Condivido le parole del nostro presidente Manfredonia: sosteniamo la partecipazione democratica ai referendum, prendiamo in mano il nostro destino, nella consapevolezza che compito della politica è seguire e attuare la volontà popolare. L'appello è a essere, dunque, cittadini responsabili”.