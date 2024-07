Turismo rurale: le proposte progettuali per il Sannio Sottoscritti stamani alla Rocca dei Rettori gli affidamenti a cinque diverse società

Sottoscritti stamani alla Rocca dei Rettori gli affidamenti a cinque diverse Società e Aziende specializzate operanti sul territorio per la presentazione di una progettazione di dettaglio in materia di Turismo Rurale, Turismo Enogastronomico, Turismo culturale, Welfare ed Economia circolare.

La firma è avvenuta alla presenza dei Dirigenti della Provincia Nicola Boccalone e Angelo Carmine Giordano, mentre il Presidente dell’ente Nino Lombardi, in collegamento da remoto, ha illustrato le finalità dell’iniziativa e le attese da parte della Provincia.

Lombardi ha ricordato nel suo intervento, che la Rocca dei Rettori, nell’ambito dei programmi nazionali per la coesione territoriale, ha beneficiato, con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 2021, di contributi pubblici previsti dalle «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» di cui alla legge n. 123 del 2017, per finanziare ed acquisire progetti di sviluppo del territorio.

Il Presidente della Provincia ha quindi sottolineato come sia stata avviata una procedura ad evidenza pubblica su cinque filoni strategici di sostegno e crescita del territorio riguardanti le vocazioni naturali del Sannio in linea con la sua storia economica, sociale, civile, culturale. Individuati i Soggetti cui affidare la redazione di progetti per ciascuno degli assi strategici, con la firma di oggi i Soggetti risultati affidatari degli incarichi avranno tempo 60 giorni per presentare i progetti in grado di intercettare le risorse finanziarie in grado di concretizzare i progetti stessi.

Lombardi ha così concluso il suo intervento: «Riteniamo una stortura quella introdotta di riforma delle Province che sottrae loro proprio la competenza sulle materie quali l’agricoltura, i beni culturali ed il turismo costituenti gli assi portanti del Pil di questi territori delle aree interne meridionali. Non intendiamo però rinunciare a promuovere la valorizzazione, la tutela e la crescita di questi assi produttivi ed economici strategici del Sannio. Sono pertanto fiducioso sul fatto che le proposte progettuali che saranno definite nei prossimi giorni possa intercettare risorse finanziarie in grado di avere ricadute importanti per l’economa del Sannio».