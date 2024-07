Fondo Valle Vitulanese: assegnati alla provincia i primi 4 milioni di euro Lombardi: una delle più importanti opere pubbliche stradali che la Provincia sannita ha in agenda

Assegnati alla Provincia di Benevento dalla Regione Campania i primi 4.516.716 di Euro per l’avvio dei lavori di completamento della strada a scorrimento Fondo Valle Vitulanese.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha ricevuto il relativo Decreto Dirigenziale regionale: il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano può ora di fatto consegnare il cantiere alla Ditta affidataria dei lavori.

Il Presidente Lombardi ha espresso la sua soddisfazione per la notizia che dà il via ad una delle più importanti opere pubbliche stradali che la Provincia sannita ha in agenda insieme al completamento di un’altra strada a scorrimento veloce, la Fondo Valle Isclero, e ad un tronco della Strada Fortorina tra Foiano Valfortore. e Montefalcone Valfortore., mentre si stanno realizzando anche nuovi edifici a servizio degli Istituti della Secondaria Superiore.

Lombardi ha commentato così l’evento: «la Fondo Valle Vitulanese è un’opera stradale destinata ad avere ricadute positive formidabili per i numerosi Comuni della Vallata e per le interrelazioni tra i comprensori del Sannio realizzando migliori e più efficienti relazioni economiche e commerciali». Il Presidente ha quindi aggiunto: «Sono lieto di poter dire finalmente che si chiude nei fatti con oggi la invero complessa e tormentata fase decisionale e tecnica di un’opera che è attesa da molti anni, almeno da quando il Cipe finanziò nel 2016 il completamento dell’asse stradale di penetrazione nella Vallata. Il fine è rompere l’isolamento in cui ancora oggi si trovano numerosi Comuni, numerose attività produttive, imprenditoriali e commerciali. Il completamento dell’asse stradale della Fondo Valle Vitulanese mobilita complessivamente oltre 46 milioni di Euro e per giungere al Decreto odierno è stato necessario un impegnativo lavoro di raccordo e di dialogo di questa Presidenza con la Regione Campania, la Società regionale di mobilità aCAMIR, le Istituzioni locali, ed in particolare con il Comune di Vitulano e gli stessi cittadini, affinché le risorse finanziarie non fossero dirottate per altri scopi ed in altri territori. Ancora una volta ringrazio tutti questi Soggetti che hanno collaborato con spirito costruttivo alla risoluzione delle numerose difficoltà ed al superamento dei notevoli ostacoli che si erano presentati su questo fronte. Il Sannio ha uno straordinario bisogno di vedere finalmente realizzata una completa rete infrastrutturale materiale adeguata ai bisogni della collettività per superare una condizione di marginalità intollerabile. Siamo mobilitati per cogliere ulteriori tasselli diu un mosaico infrastrutturale che è costituisce la garanzia per un futuro do sviluppo».