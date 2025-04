Unisannio apre all'arte con la mostra di Mellone A Palazzo San Domenico, taglio del nastro lunedì

L’Università degli Studi del Sannio apre le porte all’arte con l’inaugurazione di un nuovo spazio espositivo nel cuore del Rettorato, a Palazzo San Domenico. La mostra che animerà questi ambienti sarà Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento, un’iniziativa che celebra l’illustrazione e il giornalismo visivo attraverso le opere del grande artista Dario Mellone.

L’inaugurazione si terrà lunedì 14 aprile alle ore 11, nella Sala dell’Assunta, alla presenza del rettore Gerardo Canfora, del presidente della Fondazione Mellone, Saverio Paffumi, di Valerio Villoresi, AD Fondazione Mellone & Museum e di Dario D’Auria, curatore della mostra.

La mostra rappresenta una tappa d’eccezione di un percorso espositivo che unisce simbolicamente Milano, cuore pulsante dell’Italia, a Benevento, città di storia e cultura. Le opere in esposizione – tra cui venti pannelli in alluminio collocati nel porticato del Palazzo e sedici dipinti provenienti dalla collezione del Museo Mellone – raccontano fatti di cronaca e momenti epocali, come la conquista dello Spazio, che hanno segnato l’immaginario collettivo attraverso le pagine del Corriere della Sera.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Università del Sannio, Fondazione Dario Mellone e Associazione Benevento Inside, con l’obiettivo di valorizzare la memoria collettiva e promuovere l’accesso all’arte in tutte le sue forme.

Elemento distintivo della mostra è la cura per l’accessibilità: i pannelli espositivi presentano elementi tattili, pensati per una fruizione inclusiva, anche da parte di persone non vedenti, offrendo un’esperienza artistica pienamente partecipativa.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino alla fine dell’anno, rappresentando un’occasione unica per riscoprire il potere narrativo delle immagini, e per mettere in dialogo due città, due culture e due visioni del mondo, unite dallo sguardo proiettato verso il futuro.