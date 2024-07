La Regione approva il Piano del fabbisogno di personale dell'Asl Benevento Si arriverà ad acquisire un numero totale di quasi 2000 unità

La giunta regionale ha approvato la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Benevento del 18 giugno 2024, che ridefinisce il reclutamento del personale per il triennio 2022-2024. Questo atto permetterà di dotare le nuove strutture, tra cui l’hospice di Cerreto Sannita e cinque ospedali di Comunità programmati e in parte già realizzati, oltre alle strutture Polifunzionali per la salute, di un adeguato numero di personale medico-sanitario e professionale. In tal modo, saranno soddisfatte le esigenze di funzionalità, ottimizzando le risorse disponibili.

Il direttore generale dell'ASL Benevento Gennaro Volpe ha quindi espresso gratitudine alla Regione Campania "per il sostegno costante, concretizzatosi con l’approvazione di questo importante strumento di pianificazione".

Inoltre, tale approvazione ha consentito all’Azienda Sanitaria sannita di partecipare attivamente al piano di reclutamento promosso dalla Regione Campania, mirato all’esaurimento delle graduatorie ancora aperte degli operatori socio-sanitari, assicurando alle strutture territoriali un sufficiente numero di professionisti per garantire una maggiore qualità dei servizi.

"Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 - dichiara il DG Gennaro Volpe - permetterà di mettere in atto celeri procedure concorsuali per il reclutamento di un elevato numero di dirigenti medici, tecnico - professionali e operatori del comparto, arrivando ad acquisire un numero totale di unità di personale di quasi 2000 unità. Tutto questo ci consentirà di migliorare gli standard qualitativi dei servizi sanitari, in linea con le prospettive di sviluppo pianificate, per servire sempre meglio la nostra utenza residente su un territorio così vasto e diversificato".

Con l'approvazione della DGRC n. 306/2024, l'ASL Benevento fa un ulteriore passo avanti verso il miglioramento delle strutture sanitarie territoriali e della qualità dei servizi offerti ai cittadini, confermando il proprio impegno a rispondere efficacemente alle necessità della comunità sannita.