Al San Pio open day salute donna: visite gratuite di prevenzione L'iniziativa dell'ospedale di Benevento

Promuovere l’informazione, la prevenzione e sensibilizzare le donne sui temi della contraccezione e delle malattie sessualmente trasmissibili: è questo l’obiettivo dell’Open Day Salute Donna che si terrà giovedì 11 luglio presso l’AORN San Pio di Benevento. La prevenzione e la cura dell’apparato riproduttivo femminile, rappresentano strumenti importanti per tutelare la salute di ogni donna. Due gli ambulatori dedicati all’informazione e alla prevenzione al secondo piano del Padiglione San Pio presso la Uoc Ginecologia e Ostetricia diretta dal Dott. Luciano Pino: dalle 9.00 alle 12.00: Ambulatorio di visite ginecologiche gratuite, e svariati esami medici di approfondimento, come Pap-Test e Tamponi per la ricerca di batteri generici, Candida, Trichomonas, Clamydia, Mycoplasma, a cura della Dott.ssa Maria Luisa Di Petrillo.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00: Ambulatorio dedicato all’informazione e consulenza sui metodi e contraccettivi a cura della Dott.ssa Luigia Straccia.

Per prenotazioni telefonare al numero 0824 57208 dalle ore 15.00 alle 18.00: oggi martedì 9 luglio e domani mercoledi 10 luglio.

"La prevenzione non va in vacanza: con questa iniziativa, il nostro auspicio è quello di contribuire alla diffusione di una maggiore e corretta informazione, sensibilizzando le donne, soprattutto le più giovani, sull'importanza di essere attente e consapevoli sui rischi delle malattie sessualmente trasmissibili e sulla possibilità di regolare e tutelare la propria salute e capacità riproduttiva" afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.