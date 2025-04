Tre persone provenienti dal campo Rom di Napoli fermate dai carabinieri Viaggiavano a bordo di un furgone: per un 33enne scattata l'espulsione

Un intervento tempestivo e mirato dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento ha permesso di intercettare e bloccare un furgone con tre sospetti a bordo nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo sannita, a pochi passi dal centro cittadino.

L’operazione, portata avanti inizialmente da parte di personale “in borghese” della Sezione Operativa, ha consentito, dapprima, di pedinare i tre, risultati poi essere nomadi provenienti da campo Rom di Napoli, che si aggiravano in una zona residenziale della città, dove ci sono numerose attività commerciali e ha subito dopo consentito di individuare e successivamente fermare il mezzo con il quale i tre (di età compresa tra i 22 e i 33 anni) si spostavano.

Il furgone è risultato privo di assicurazione e revisione, inoltre, l’autista, un 33enne, è risultato sprovvisto di patente di guida, nonché destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza pubblica, per il quale verrà avviato l’iter per l’espulsione dal territorio nazionale e sarà deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’uomo è risultato, inoltre, conosciuto alle forze di polizia per precedenti reati contro il patrimonio.

I tre uomini fermati dai militari, non hanno saputo fornire alcuna giustificazione plausibile circa la loro presenza in loco, alimentando i sospetti per possibili azioni delittuose da commettere. Nei confronti degli altri due fermati sarà avanzata proposta di Foglio di Via Obbligatorio.

L’operazione sottolinea ancora una volta il fondamentale presidio dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, la cui azione sinergica tra controllo, prevenzione e tempestività ha permesso di scongiurare un eventuale potenziale reato e di riaffermare i principi di legalità e sicurezza pubblica. Un intervento che dimostra l’impegno dell’Arma che opera quotidianamente al fianco dei cittadini.