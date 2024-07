A Circello incontro regionale delle ANPI provinciali campane Per delineare e avviare un programma comune per le future iniziative culturali e politiche

Si svolgerà a Macchia di Circello, località nota per l’antico insediamento dei Liguri Bebiani - lì fu rinvenuta, nei primi decenni dell’Ottocento, la Tabula alimentaria - presso il “Casino don Alfonso 1837, l’incontro regionale di tutte le ANPI provinciali della Campania. Dopo i saluti di Amerigo Ciervo, presidente del comitato provinciale del Sannio, comitato che, in collegamento con la sezione ANPI dell’Alto Tammaro, cura direttamente l’organizzazione dell’evento, i partecipanti e le partecipanti si divideranno in tre commissioni di lavoro (Cultura e scuola, Diritti, Organizzazione e comunicazione) per delineare e avviare un programma comune per le future iniziative culturali e politiche dell’ANPI in regione Campania. A metà giornata, la tradizionale “lasagna antifascista”. I lavori saranno conclusi, dopo un dibattito generale sui temi emersi dal lavoro delle commissioni, dal presidente del comitato regionale, Ciro Raia e dal segretario nazionale Vincenzo Calò, responsabile dell’area meridionale dell’ANPI.