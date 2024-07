Il ministro Matteo Piantedosi a Telese il 19 luglio Venerdì 19 luglio alle 20, presso la Sala Goccioloni Pardo di Telese Terme

Si terrà venerdì 19 luglio alle 20, presso la Sala Goccioloni Pardo di Telese Terme la cerimonia di consegna dell’Obolo telesino al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

E' stata riprogrammata, dunque, l'iniziativa, che doveva tenersi lo scorso 28 giugno quando è stato inaugurato anche il nuovo stadio.

E dunque appuntamento alle ore 20 nella sala Goccioloni Pardo.

L'incontro sarà aperto dal sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso, quindi un introduzione con S.E. il Vescovo della diocesi, Mons. Giuseppe Mazzafaro e il presidente dell’Unione Industriale di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci. Infine le conclusioni affidate a Ministro Piantedosi.

L’Obolo telesino è la riproduzione della moneta, con datazione 265-240 a.C. utilizzata per gli scambi economici e commerciali e riporta la testa di Minerva con un elmo corinzio mentre nel retro reca l'immagine di un gallo in posizione eretta. La moneta è stata riprodotta dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in oro, argento e bronzo. Viene donata dalla Città di Telese Terme a ospiti e cittadini illustri in particolari occasioni.