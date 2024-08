Comunità Montana del Fortore: lotta ai piromani L'organismo al lavoro per affrontare problematiche del periodo

La Giunta della Comunità Montana del Fortore, presieduta da Zaccaria Spina con gli assessori Giuseppe Addabbo (vice-presidente) e Gianfranco Mottola, è ancora al lavoro in pieno agosto per affrontare una serie di importanti problematiche. In primis, con l’ausilio del Rup Pietro Giallonardo, è stato tracciato un primo resoconto degli interventi per incendi del servizio AIB (Anti Incendi Boschivi) avviato solo una decina di giorni fa. Sono stati registrati già 7 incendi. Il primo a San Giorgio la Molara in c/da Serra Mastro Giorgio, poi ben 3 a Paduli, in via Ignazio Montecoppola e via San Donato, 2 a Buonalbergo in c/da Tavernola San Martino e c/da Taverna ed infine l’ultimo a Pago Veiano. Sono stati attraversati dal fuoco 65 ettari di terreno circa, impegnati NOED da San Giorgio la Molara con 7 unità e due mezzi di spegnimento; da Ginestra degli Schiavoni con 7 unità e un mezzo di spegnimento un DOS.

L’Esecutivo ha, tra le altre cose, fornito l'indirizzo al Responsabile del servizio Economico e finanziario Donato Agostinelli per il pagamento della mensilità di giugno agli operai idraulico-forestali a tempo determinato e indeterminato, nelle more dei primi accrediti che devono essere predisposti dalla Regione Campania. E poi ha deliberato il proprio patrocinio e sostegno a diversi eventi importanti. La quinta edizione della “Festa della Transumanza sul Regio Tratturo”, organizzata a settembre dalla Parrocchia di “Nostra Signora di Fatima - Oratorio e Circolo Concetta Blatta” di San Giorgio La Molara. La “Festa della Marchigiana” e la XVII edizione della “mostra interregionale bovina di razza marchigiana” che si sta tenendo a San Giorgio la Molara in questi giorni. La realizzazione del percorso naturalistico “De Via Bartholomea”, promosso dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Benevento per accrescere il legame tra la figura di San Bartolomeo apostolo, l’Arcidiocesi di Benevento medesima e i territori che la compongono. Il percorso partirà il 19 agosto e toccherà i Comuni di San Bartolomeo (partenza), Baselice, Foiano, San Marco dei Cavoti, Molinara, San Giorgio La Molara, Pago Veiano, Pietrelcina per chiudersi a Benevento il 24 Agosto.

Nel corso della riunione di Giunta si è provveduto altresì a riorganizzare, vista la crescente richiesta, i colloqui abilitativi per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, effettuati dalla dott.ssa Silvana Malva, specialista della materia in servizio all'Ispettorato micologico presso la ASL di Benevento. Gli appuntamenti si terranno l’8 agosto presso il Comune di Sant’Arcangelo Trimonte (ore 9.30) e il 9 agosto presso il Comune di Pesco Sannita (9.30).

"Ringrazio tutti i componenti l’esecutivo e i funzionari dell'ente per la presenza anche in un periodo particolarmente interessato dalle vacanze estive. Lottiamo ogni giorno contro gli incendi, i piromani e il caldo insopportabile che causano focolai sparsi, cercando di fare del nostro meglio. Un plauso agli operai del servizio AIB per la dedizione e l’applicazione con cui garantiscono il loro apporto. Tutti gli eventi patrocinati, sono stati ritenuti attrattivi per la realtà territoriale: hanno finalità culturali, religiose e di promozione sociale, e l’obiettivo di pubblicizzare e incentivare le risorse del territorio fortorino. Quello del rilascio tesserini per i funghi ci vede in campo per soddisfare centinaia di richieste che si sono pervenute negli ultimi anni. Oltre a venire incontro alle esigenze dei cercatori, abbiamo a cuore la sicurezza alimentare delle persone, la salvaguardia e la tutela della salute pubblica e degli ecosistemi, della flora e della fauna locale. Il Fortore vuole essere protagonista ed è sempre in fermento. La Comunità Montana - conclude Spina - è sempre sensibile nei confronti di eventi di questo tipo, che vanno nella direzione di valorizzare e mettere in vetrina le eccellenze territoriali, queste iniziative vanno sempre incoraggiate. Ormai le attività dell’ente montano proseguono a ritmo incessante: è in preparazione l’insediamento del tavolo di coordinamento politico istituzionale dell’Area Snai che vorremmo insediare e mettere a lavoro subito dopo ferragosto".