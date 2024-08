Benevento: stop idrico anche per Capodimonte e zona Asi Livello dei serbatoi ancora al di sotto della soglia di criticità

Continua a preoccupare la crisi idrica che sta rendendo difficile l'estate nel Sannio. E dunque Gesesa specifica: "Il livello dei serbatoi, nonostante le chiusure in corso, si mantiene sempre al di sotto della soglia critica tale per cui, come accaduto ieri per il serbatoio Gesuiti, non è assicurato nemmeno il compenso giornaliero. Tutto questo a causa di consumi che sono sempre al di fuori dell’ordinario.

Pertanto alle chiusure ed alle zone già comunicate è necessario aggiungere, per stasera (04-05 agosto) e domani sera (05-06 agosto), la chiusura della presa di Ponticelli con relativa chiusura del Distretto di Capodimonte, la zona ASI e Contrada Saglieta.

Gli orari di chiusura sono: 22.00-06:00.

Ecco le zone servite dalla presa di Ponticelli: quartiere Capodimonte (via dei Dauni, via Nicola Ciletti, via Liborio Pizzella, via Filippo Palizzi, via Nicola Boraglia, via Antonio Navarra, via Carlo Labruzzi, via Cesare Beccaria, via Raffele Viviani, via Croce Rossa, via Cupa del Gesù. parte di via Città Spettacolo, via San Giuseppe Moscati); contrada Fontana Margiacca, contrada Coluonni, contrada Saglieta e zona ASI.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.