Vacanze vip: da Capri Mastella con i Ricchi e Poveri Tra gli scatti dell'estate il sindaco di Benevento con il noto gruppo

Tra gli scatti dalle vacanze, nella settimana più calda dell'estate, arriva da Capri quella del sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha pubblicato sul suo profilo social una foto con i Ricchi e Poveri. Il primo cittadino ha un debole per gli scatti con i vip come dimostrano immagini che, ormai da anni, continuano a rimbalzare in rete.

"Abbiamo trascorso una piacevolissima giornata a Capri con gli amici Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, reduci dal loro recente successo sanremese, ricordando il concerto che, con travolgente energia, ha chiuso il Festival Città Spettacolo due anni fa in piazza Risorgimento. Amatissimi anche dai più giovani, spero di poterli nuovamente ospitare presto a Benevento" ha spiegato il sindaco.