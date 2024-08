Asl Benevento: trasferimento ambulatori presso la sede di via delle Puglie Dalla prossima settimana Dermatologia, Reumatologia, Oculistica, Cardiologia e Nefrologia

Si informa la cittadinanza che a partire dalla prossima settimana prenderà avvio il progetto esecutivo della Centrale Operativa Territoriale (COT) presso la sede ASL di via delle Puglie (ex CPA), finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Pertanto, da lunedì 19 agosto 2024, gli ambulatori di Dermatologia, Reumatologia, Oculistica, Cardiologia e Nefrologia saranno trasferiti dall’ambulatorio di via delle Puglie al Poliambulatorio di Via XXIV Maggio, a Benevento.

Il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe, dichiara: "Ci scusiamo per eventuali disagi che questo spostamento potrebbe causare. Stiamo informando telefonicamente tutti gli utenti già prenotati per le prestazioni indicate e stiamo adottando ogni possibile misura per ridurre al minimo le difficoltà, anche in considerazione delle elevate temperature di questo periodo. La COT che stiamo realizzando - continua il Direttore Generale - costituirà il centro nevralgico dell’assistenza territoriale, fungendo da punto di interfaccia con l’utenza, coordinando la presa in carico della persona e fungendo da raccordo tra servizi e professionisti, con l'obiettivo di garantire continuità, accessibilità e integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Continuiamo con costanza nel perseguimento dell’importante obiettivo di rinnovare l’offerta di Salute sul territorio - conclude Volpe - utilizzando i fondi stanziati dal PNRR, oltre a quelli resi disponibili dalla Regione Campania, per implementare moderni ed innovativi processi, realizzare nuove strutture e acquisire personale sanitario, tecnico e amministrativo, garantendo servizi sanitari sempre più qualificati”.