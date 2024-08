Modus Amoris: al via la VI edizione della Biennale internazionale di Benevento Cinquantaquattro artisti esporranno 83 opere

Un programma ricco di eventi d’arte contraddistingue questa VI edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento che prenderà il via alla Rocca dei Rettori il giorno 27 agosto alle ore 18.00 e si concluderà il giorno 1 settembre alle ore 18.00.

Gli artisti in esposizione sono ben 54: Daria Bollo, Maurizio Bonolis, Roberto Fabio Brucci, Beatriz Càrdenas, Sabrina Cecora, Sandro Cordova, Tiziana Corvino, Maria Pia Daidone, Annamaria De Vito, Serena D’Onofrio, Carmine Elefante, Gaetano Fiore, Francesco Gagliardi, Anna Maria Gammaldi, Janax (Simone Gianassi), Mauro Giangrande, Natallia Gillo Piatrova Parmeggiani, Paolo Golino, Lars Howler, Emanuela Loscanna, Alessandro Maio, Emidio Mastrangioli, Giulia Mezza, Mauro Molinari, Lucio Monaco, Iolanda Morante, Marco Orecchioni, Viviana Pallotta, Pasquale Pazzaglia, Achille Quadrini, Francesco Rosina, Elio Russo, Roberto Sanchez, Giannino Scorzato, Anna Seccia, Ketty Siani, Stefania Siani, Francesca Sincero, Luca Speranza, Arianna Spizzico, Antonio Torino, Claudio Torino, Gaetano Valentino, Valter Vari, Stefania Vitelli, Raffaela Zambrano con un complessivo di 83 opere sul tema del Modus Amoris.

In esclusiva alcune opere realizzate con l’intelligenza artificiale con algoritmi sofisticati.

L’inaugurazione verrà anticipata dalla performance dello scrittore Tommaso Tucillo. L’artista Michelina Campurato eseguirà una performance di body painting. Partecipare all’installazione “Aiuto all'amore”. Performance del M° Roberto Sozio. Il presidente Maurizio Caso Panza, lusinghiero dei risultati finora raggiunti ci riferisce che questa edizione sarà un vero è proprio switch on perché l’arte mai come in questo momento è in fase trasformativa il cui vero finale sarà difficile da prevedere anche alla luce delle nuove e incredibili tecnologie.

Il programma dell’inaugurazione della BeneBiennale è sempre ricco di incontri e discussioni su ciò che verrà visto. Probabilmente questa edizione rappresenta un evento imperdibile. Le opere saranno visibili tutti i giorni con orario 18.00 – 24,00. Il giorno 1 settembre alle ore 18.00 si concluderà la BeneBiennale. Il direttivo organizzativo, Direttore Artistico: Maurizio Vitiello, procederanno alla premiazione degli artisti che con le loro opere si sono distinti.