Stop idrico di 24 ore a Benevento: tutte le zone coinvolte Le strade che rimarranno a secco dalle 6 del 5 alle 6 del 6 settembre

Gesesa nel confermare l’interruzione idrica a partire dalle 06:00 del 05 settembre alle 06:00 del 06 settembre di seguito riporta le zone interessate con alcune indicazioni di maggior dettaglio: Rione Libertà COMPRESO zona CASALE MACCABEI e zona SANTA CLEMENTINA, Rione Ferrovia, Rione Triggio, Rione Santa Maria degli Angeli COMPRESO VIA DELLE PUGLIE FINO ALLA RAMPA SAN BARBATO (compreso), COMPRESO VIA DEI MULINI FINO A CONTRADA PIANO MORRA (compreso) Corso Garibaldi e traverse (da piazza Orsini a salire) FINO A VIA CAMERARIO (compresa) E FINO A PIAZZA TORRE (compresa), parte bassa del centro storico compresa via Torre della Catena con tutte le strade annesse, COMPRESO CORSO DANTE e TRAVERSE, COMPRESO VIALE SAN LORENZO, COMPRESO VIA SAN PASQUALE E TRAVERSE, Rione Ponticelli, c.da San Vito, c.da Pezzapiana, c.da San Marco ,c.da San Chirico, c.da Acqua fredda, c.da Ripamorta, c.da Ripazecca, c.da Torre Alfieri, Epitaffio, Monte Pino, via Castelpoto, c.da Ciancelle , c.da Serretelle , c.da Gran Potenza, c. da Madonna della salute, c.da Monte Calvo, c.da San Vitale e CONTRADA PANTANO.



GESESA precisa inoltre che:

• in riferimento a via Annunziata, la parte interessata dalla interruzione idrica sarà il tratto che parte da Via G.Rummo, CONTINUANDO A SALIRE VERSO PALAZZO MOSTI e fino all’incrocio con via Tenente Pellegrini (ESCLUSA) e RAMPA ANNUNZIATA (COMPRESA),

• in riferimento al Rione Ponticelli, la sola parte interessata dalla interruzione idrica sarà via Ponticelli (lato

sinistro) fino all’incrocio con via Città Spettacolo e tutta l’area compresa tra via Ponticelli ed il fiume Calore

(ZONA CIMITERO);



Si ribadisce inoltre che GESESA, al fine di mitigare gli effetti della chiusura prolungata del giorno 05 settembre, predisporrà cinque presidi fissi, a partire dalle ore 06:00 del 05 settembre e per tutta la durata dell’interruzione idrica, con autobotti omologate per la distribuzione di acqua potabile. I presidi fissi saranno ubicati nei punti seguenti:

• rione Ferrovia – piazzale antistante il Pala Adua;

• rione Libertà – piazza San Modesto;

• rione Liberà – via Vitelli (adiacente alla Chiesa della SS. Addolorata);

• centro storico - piazza Cardinale Bartolomeo Pacca (piazza Santa Maria);