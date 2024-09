Lavori Gesesa, tornata alla completa normalità la situazione idrica a Benevento Terminati i lavori di sostituzione delle pompe a Pezzapiana. Acqua tornata in anticipo

Sono terminati in anticipo i lavori per la sostituzione in contemporanea delle due pompe sommerse nei pozzi Gesesa di Pezzapiana, alle porte di Benevento. E con essi tornata in anticipo anche l'acqua nelle case dei beneventani. prima della mezzanotte, infatti, la situazione idrica a Benevento è andata via via migliorando fino al completo ripristino delle forniture idriche.

Opere che hanno previsto anche la sostituzione dei cavi elettrici e di un motore a servizio di una delle due pompe di superficie, unitamente a tutti gli altri lavori di ripristino necessari. Visto lo svuotamento delle condotte si sono anche effettuati nella giornata di ieri tre interventi sulla rete (in via Nuova Calore, in via Gaetano Rummo ed in Via Santa Colomba) per migliorare l'efficacia della distrettualizzazione della rete. All'intervento di Pezzapiana hanno lavorato circa 20 tecnici unitamente a due autogru a braccio lungo. Alle ore 22 di ieri sono state avviate le manovre di riapertura che, "in questo caso specifico - hanno poi spiegato da Gesesa -, sono molto complesse e vanno effettuate in modo graduale per evitare il danneggiamento delle condotte e/o la corretta fuoriuscita dell'aria presente. Ci vorranno alcune ore affinché tutte le condotte si riempiano e si mettano a pressione".