Una fascetta progettata dalla Zecca di Stato per tutelare i vini Igt del Sannio FOTO - Si concretizza il progetto del Sannio Consorzio Tutela Vini. Rillo: si garantisce la filiera

Valorizzare e promuovere un territorio dalle profonde radici culturali e dove i vini hanno i sapori della sua storia millenaria e vanno protetti, garantiti.

Da qualche settimana questo è possibile grazie a Sannio Consorzio Tutela Vini che nella splendida cornice del Museo Arcos di Benevento ha presentato il nuovo sistema di tracciabilità dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Benevento”.

Si tratta di un contrassegno progettato dall’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato SpA e Agroqualità SpA contraddistinto da un QRCode che consente con una semplice scansione dallo smartphone l’accesso diretto al passaporto digitale di prodotto, con tutte le informazioni di filiera della singola bottiglia, suggerimenti e curiosità anche sugli abbinamenti consigliati per valorizzarla al massimo.

Il consorzio di tutela sannita è il primo in Italia ad adottare il nuovo contrassegno di Stato teso a tutelare la specificità dei vini Benevento IGT, proteggerne la sua origine e garantire ai suoi consumatori la tracciabilità di ogni singola bottiglia, grazie alla combinazione tra contrassegno fisico e passaporto digitale di prodotto.

La cerimonia di presentazione si è aperta con una visita al museo Arcos. Dopo i saluti di benvenuto di Libero Rillo (Presidente Sannio Consorzio), sono intervenuti Nino Lombardi (Presidente Provinci a di Benevento) e Raffaele Del Vecchio (Amministratore delegato Sannio Europa) e via via gli ospiti e gli esperti del settore: Oreste Gerini (Direttore generale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - MASAF), Salvatore Schiavone (Direttore dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Campania e Molise), Francesco Soro (Amministratore delegato Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS), Enrico De Micheli (Amministratore delegato Agroqualità SpA – Organismo di Controllo Benevento IGT); mentre, alla seconda sessione di interviste su Il valore prenderanno parte: Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi (Presidente FEDERDOC), Giuseppe Marotta (Pro-Rettore Università degli Studi del Sannio), Girolamo Pettrone (Commissario CCIAA Irpinia Sannio), Gennarino Masiello (Vicepresidente nazionale Coldiretti), Carmine Fusco (Presidente CIA Benevento), Antonio Casazza (Presidente Confagricoltura Benevento) e Alfonso Ciervo (Presidente Agrocepi Benevento), Nicola Matarazzo (Consulente di direzione Sannio Consorzio).

Un nuovo strumento per valorizzare e proteggere il vino, eccellenza del Sannio. Obiettivo principale è quello di garantire l'origine del prodotto come ha rimarcato il presidente del Consorzio, Libero Rillo. Un ulteriore tassello per certificare e garantire i nostri Igt. Un progetto partito nel 2023 che ora è diventato realtà. Noi aziende dobbiamo avere l'opportunità per tutelare il consumatore”.