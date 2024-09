Firma Protocollo d'Intesa fra Asi e Comune di Pesco Sannita Partenariato finalizzato alla gestione e all’adeguamento delle attuali infrastrutture dell’area PIP

Un passo decisivo verso l’attuazione condivisa di uno sviluppo produttivo è stato compiuto stamane con la firma del protocollo d’intesa fra il Presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, e il Sindaco del Comune di Pesco Sannita, Nicola Gentile.

La firma ha sancito ufficialmente la costituzione di un partenariato finalizzato alla gestione e all’adeguamento delle attuali infrastrutture dell’area PIP di competenza del Comune di Pesco Sannita, unitamente all’implementazione dei servizi e delle opere, oltre che alla promozione attraverso il Consorzio Asi, dei lotti disponibili per potenziali insediamenti produttivi.

Il Consorzio Asi, ricorrendone i presupposti normativi affermati dalla L.R. 19/2013, aveva già stipulato analoghe intese con altri Comuni della Provincia incoraggiandone le attività economiche, attraverso il protocollo odierno emerge l’interesse comune dei sottoscrittori di capitalizzare e valorizzare le infrastrutture esistenti meglio individuate nelle località “Scalo Ferroviario e Monteleone III” di Pesco Sannita.

La misura e la sostanza dell’intesa è rinvenibile nelle premesse dell’accordo che prevede una gestione unitaria dell’area, nell’ambito delle competenze rispettive di Consorzio Asi e Comune di Pesco Sannita, al fine di pervenire alle migliori condizioni di efficienza dell’esistente sistema infrastrutturale, anche in materia ambientale, per conseguire la definitiva valorizzazione del pianificato ed attrezzato nucleo, fino a porlo eventualmente a carico dell’ASI in ragione del know how della sua organizzazione.

È opportuno osservare che l’area in questione presenta delle caratteristiche favorevoli sia in termini logistici, che di dotazione infrastrutturale.

Unanime soddisfazione è stata espressa dal Presidente Vessichelli e dal Sindaco Gentile per la sottoscrizione del protocollo di intenti, uno strumento che offre continuità alla prospettiva di crescita dello sviluppo industriale nel Sannio, e promette di incidere sugli andamenti dell’economia locale e industriale in generale.