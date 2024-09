Giunta, ok potenziamento videosorveglianza nel Centro storico e al Rione Libertà Stanziati dal Ministero dell'Interno 48mila euro

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'integrazione della videosorveglianza con nuovi punti nella zona Centro storico e Libertà.

"Il Ministero degli Interni, con le risorse del Fondo Unico Giustizia, ha assegnato al Comune di Benevento una somma pari a 48mila euro. Potenzieremo così la videosorveglianza in due aree strategiche della città, allo scopo di scoraggiare e prevenire fenomeni di illegalità e vandalismo e aiutare le forze dell'ordine nell'individuazione dei responsabili quando si verifichino", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.

Nella stessa seduta è stata approvata anche la variante tecnica per i lavori di completamento della rete fognaria.