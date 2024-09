Concorso istruttori di vigilanza, Santamaria rinuncia Il dirigente al Settore Risorse Umane non farà parte della commissione esaminatrice

In merito alla procedura concorsuale per l’assunzione di numero tre Istruttori di vigilanza (Area degli Istruttori) si comunica che è sopravvenuta la rinuncia all’incarico del dirigente al Settore Risorse Umane Gennaro Santamaria.

Tale atto, certificato con determina dirigenziale, è stato motivato dalla presenza tra i partecipanti alla selezione concorsuale di un concorrente avente affinità parentale con il dirigente Gennaro Santamaria. All’esito della consueta procedura di verifica della sussistenza di profili di incompatibilità in seno alla Commissione, pertanto, il dirigente alle Risorse Umane ha provveduto immediatamente alla formulazione della rinuncia all’incarico per la sussistenza di una ragione di carattere ostativo.

Come previsto già dalla determina di composizione della Commissione, gli subentrerà il componente sostituto. La presidenza della Commissione è assunta, come previsto dalla normativa, dal responsabile del settore cui saranno destinati i vincitori del bando concorsuale che è in questo caso è il Comandante della Polizia Municipale Giuseppe Vecchio.