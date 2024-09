Domenica c'è l'Appia Day: riflettori sul Patrimonio Unesco Occasione per stabilire un'osmosi tra i centri costieri e le zone interne della Campania

Ri-scoprire e ri-visitare il tratto campano dell’Appia, iscritto nella Lista Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

E' l'obiettivo dell'Appia Day promossa per domenica 22 settembre dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, Anfiteatro e Mitreo insieme a Istituzioni, Enti e associazioni del territorio.

In programma numerose iniziative lungo il tracciato della Regina Viarum. La via Appia realizzata nel 312 a.C. da Appio Claudio Cieco, nata come strada militare negli anni dello scontro tra Romani e Sanniti, segnando le tappe della conquista di Roma, diventa uno degli strumenti più significativi per diffondere la cultura e i modelli urbanistici della civiltà romana. Oggi, attraverso un paesaggio diversificato ricco di presenze monumentali che testimoniano il passaggio dell’antica Via, crea un’osmosi tra i centri costieri e le zone interne della Campania.

Con Appia Day si celebra il fascino dell’antica Strada, collante identitario dei comuni lungo la Regina Viarum attraverso un itinerario lungo circa 100 chilometri: da Mondragone a Benevento.

#Appia Day dà vita a nuove opportunità grazie alla storia ereditata, mettendo in relazione musei, monumenti, luoghi da visitare, da vivere nell’arco di una giornata con un programma fitto di narrazioni, spettacoli, attività sportive e laboratori con il coinvolgimento degli attori locali, con appuntamenti per tutti i pubblici: 30 eventi in 13 comuni e il coinvolgimento di 35, tra enti e associazioni.

Un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica e immaginarla come la porta d’accesso a una nuova idea di città che investe sul suo territorio, sulla sua cultura, sul suo paesaggio e si mostra più attenta ai cittadini, più moderna, più verde, più vivibile, più sana. Anche quest’anno non mancherà l’archeotour in bici con la staffetta cicloturistica che, percorrendo 10 km in piano, attraverserà Caserta, Capua e Santa Maria Capua Vetere.