Rete museale di Benevento aperta alle scolaresche, ecco le offerte per le scuole Dal 22 settembre al Museo del Sannio e Chiostro Santa Sofia

Con la riapertura delle scuole riprendono le attività didattico-creative ideate e realizzate da “Sannio Europa”, società in house providing della Provincia di Benevento.

A renderlo noto sono il Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa. Si comincia domenica prossima, 22 settembre (dalle ore 16,30), al Museo del Sannio di Benevento, nel Chiostro di Santa Sofia, con l’attività “Pulvinando” che rientra nel progetto “Musei giocando”.

Presso il Museo del Sannio, che raccoglie testimonianze storiche di tutte le epoche, i bambini parteciperanno ad un’attività/gioco volta alla conoscenza del chiostro di Santa Sofia che è parte del museo ed è inserito dal giugno del 2011 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Questo gioco, che si svolgerà nello splendido Chiostro di Santa Sofia, catapulterà i bambini in un’epoca lontana dove un principe longobardo fece di Benevento il suo Ducato. Attraverso un percorso numerato ad ostacoli i bambini andranno alla scoperta della storia e del significato delle opere presenti sui capitelli e sui pulvini: scene di caccia e di guerra, lotte tra cavalieri, centauri e belve immonde…

“È ormai pronta la nuova programmazione per la Rete Museale della Provincia Benevento – dicono Lombardi e Del Vecchio – che sarà caratterizzata da un ricco cartellone di eventi, in particolare, dedicati alle giovani generazioni con lo scopo di educare all’amore per la storia e al rispetto del patrimonio culturale che gli appartiene”.

Si precisa che “Pulvinando” è un’attività, della durata di un’ora, prevista su prenotazione per gruppi di almeno 10 bambini ed è consigliato agli studenti della Scuola Primaria. Per info e prenotazioni: 345 7542984