Il 28 al via la Festa dello Sport 2024 all'insegna dell'inclusione e formazione Comune di San Giorgio del Sannio con Comitato Italiano Paralimpico Campania, CONI e Pro Loco

La Festa dello Sport 2024 è pronta ad accendere i riflettori sulla bellezza dello sport, celebrando lo sport come potente strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Un evento che si svolgerà dal 28 settembre a San Giorgio del Sannio che si è affermato come un esempio virtuoso di come lo sport possa essere il cuore di una comunità unita e aperta a tutti.

Tante le società sportive del territorio e di altre realtà che parteciperanno alla manifestazione organizzata dal Comune di San Giorgio del Sannio in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico della Regione Campania, il CONI e la Pro Loco di San Giorgio del Sannio.

La Festa dello Sport si svolgerà il 28 e 29 settembre. Due giorni intensi, ricchi di attività, esibizioni e momenti di condivisione che vedranno il coinvolgimento attivo di tutta la comunità.

Quest'anno, la Festa dello Sport si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione degli istituti scolastici del territorio.

“Siamo entusiasti di avere con noi l'Istituto Rita Levi Montalcini e l'Istituto Alberti Virgilio" ha dichiarato Giovanna Annese, assessore allo Sport e all'Istruzione che rimarca: “Questa adesione testimonia quanto sia fondamentale il ruolo dell'istruzione nel promuovere i valori educativi e formativi dello sport. Ringrazio di cuore le dirigenti Anna Polito e Silvia Vinciguerra per il loro impegno e la sensibilità dimostrata verso questi temi”.

La manifestazione prenderà il via sabato 28 settembre alle 16 presso il Parco Urbano Viale Spinelli. Due giorni di festa che culmineranno domenica 29 settembre alle 20. Durante l'evento, si potrà assistere a una varietà di esibizioni sportive e artistiche, tra cui quelle dei ragazzi del gruppo Unitalsi San Giorgio del Sannio, degli atleti della nazionale di danza paralimpica e delle scuole di danza locali. Particolare attenzione sarà dedicata allo sport paralimpico, con esibizioni e dimostrazioni che mostreranno come lo sport possa superare ogni barriera.

Inoltre, saranno offerte lezioni gratuite di autodifesa femminile a cura del maestro Raffaele Lettieri, "un'opportunità unica per imparare tecniche di anti-aggressione.

L'inclusione è la parola chiave della Festa dello Sport 2024 - ha affermato l'assessore Annese -.

Abbiamo lavorato intensamente per creare un evento che sia davvero per tutti, dove lo sport diventi un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera.

La collaborazione con il CIP e il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio sono essenziali per portare avanti questo messaggio.

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni sportive del territorio, alle cooperative sociali e alle associazioni del territorio che parteciperanno attivamente, tra cui: Arcieri Sanniti Tiro con l'Arco, Atletico Sannio Calcio a 5, Balletto del Sannio, Basket Sant’Agnese, Bersaglieri Sanniti Touch 2010, Bridge San Giorgio del Sannio, Cicli Serino, Ciclistica Sannitica, Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, Eanscintao Arti Marziali, Federazione Italiana Krav Maga FIKM, Football Club San Giorgio, Gabry Dance, Ilenya Full Dance, Jolly Skate, Kombatmania Academy since 2007, Nigrìsoli Centro Danza e Ginnastica Ritmica, Olympia Dance Sport Studio, Podisti San Giorgio del Sannio, Rugby San Giorgio del Sannio 1973, SG Volley 1997, Società Bocciofila Sangiorgese, Sporting San Giovanni 1983, Studiodanza94, Tufini Country Club, Veloclub San Giorgese, l'Associazione Dolcemente, Unitalsi, la Cooperativa Logos, Cuore al Centro, Ciotole Piene e Pance Felici. La loro presenza rappresenta l'anima solidale di questa manifestazione, sottolineando l'importanza di una comunità unita e inclusiva".

La passeggiata di beneficenza “Fai un passo nella storia”, organizzata dalla Proloco di San Nazzaro in collaborazione con la Proloco di San Giorgio del Sannio e i comuni limitrofi, testimonia ulteriormente questo spirito.

Poi un invito dal Comune a "tutta la comunità a partecipare alla Festa dello Sport 2024, un'occasione unica per vivere insieme momenti di sport, inclusione e divertimento.

Che siate appassionati di sport o semplicemente curiosi, questa è l'opportunità per scoprire la bellezza di uno sport che unisce e arricchisce. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme lo spirito dello sport e l'importanza di una comunità inclusiva e accogliente".