"Fitwalkin for AIL" Benevento 2024: al via la VIII edizione Il 29 settembre in villa comunale piazza Castello

Domenica 29 settembre alle 9 presso la Villa Comunale di Benevento, si terrà l’appuntamento con la Fitwalking for AIL Benevento 2024, camminata solidale non competitiva organizzata al fine di sostenere i progetti in favore della ricerca e assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie.

Partecipando alla manifestazione si potrà aderire alla campagna di raccolta fondi tramite l’acquisto di un kit del costo di 10,00 euro, contenente: sacca, maglietta, gel mani, barretta, integratore, succo di frutta e buono “AILFamila” da 5 euro offerto dal Supermercato Famila e bottiglietta d’acqua da offerta da Pugliese bibite.

Il programma prevede: dalle ore 9 accoglienza partecipanti, iscrizioni e consegna kit, ore 9.45 benvenuto e presentazione dell’Ail sezione di Benevento, informazioni sull’iniziativa e indicazioni sulla camminata da parte di Oscar Ozzella. Alle 10 partenza, all’arrivo previsto per le 12 saluti e ringraziamenti. Il percorso previsto con partenza dalla Villa Comunale si dipanerà lungo Viale degli Atlantici e proseguirà sul Viale Martiri D’Ungheria, Viale Mellusi e Via Perasso per ritrovarsi in Villa (fatte salve eventuali modifiche non dipendenti dall’AIL).

Si potrà prenotare il kit utile alla partecipazione, da ritirare il giorno della manifestazione presso lo stand dedicato, iscrivendosi tramite il sito alibenevento.it, scaricando il modulo dedicato e inviandolo compilato all’indirizzo ail.benevento@ail.it.

“Il filo conduttore e la mission condivisa dalla costituzione ad oggi della nostra sezione AIL, fondata da Stefania Mottola, è la condivisione” dichiara la presidente dell’AIL Benevento Pierangela Mottola “La condivisione, le progettualità a favore dei pazienti e delle loro famiglie, il finanziamento alla ricerca scientifica sono i nostri pilastri e la strada maestra che stiamo percorrendo insieme. Camminiamo tutti uniti volontari e sostenitori. Non mancano al nostro fianco le istituzioni che, anche quest'anno con la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa con l’Azienda Ospedaliera “San Pio”, hanno consentito l'avvio di 3 nuovi progetti di accoglienza, ricerca e sostegno presso il reparto di Ematologia, dove sono presenti dal mese di luglio scorso, 2 psicologi, 1 biologo, 1 assistente amministrativo interamente finanziati dall'AIL Benevento odv “Stefania Mottola”. Cammina anche tu insieme a noi, ti aspettiamo domenica alle 9 in Villa Comunale a Benevento. Non mancare!”.