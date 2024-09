Archivio di Stato di Benevento: sabato si presenta il nuovo sito L'appuntamento presso l'istituto alle ore 10

E' in programma sabato 28 settembre (alle 10) la presentazione nel nuovo sito web: “asbn.cultura.gov.it” dell'Archivio di Stato di Benevento. L’evento potrà essere seguito in presenza presso la Sala conferenze dell’Istituto e in contemporanea diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Archivio di Stato di Benevento.

Intervengono: Carmine Venezia, direttore dell’Archivio di Stato di Benevento e Maria Michela Carosielli, assistente amministrativo gestionale.

La programmazione informatica del sito è stata curata dall’assistente informatico Carmine Antonio Florio. Contestualmente alla presentazione del sito saranno illustrate le modalità di ricerca all’interno dei data base dei fondi “Stato civile” e “Ruoli matricolari militari”, implementati di oltre 65.000 record nel corso del 2024.