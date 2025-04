Ladri scatenati a Benevento, colpi in un negozio e all'ospedale San Pio Nel mirino una storica attività commerciale nella zona del Duomo e le macchinette in ospedale

I commercianti non ne possono più, al pari dei proprietari dei distributori automatici di bevande e snack che, a Benevento, quotidianamente finiscono nel mirino dei ladri che mettono a segno colpi durante la notte.

Furti in serie e ripetitivi messi a segno o dopo aver sfondato le vetrine con delle grosse pietre o dopo aver forzato ed aperto porte, solitamente quelle di emergenza. Microcriminalità che, però, sta inevitabilmente creando danni economici continui alle attività commerciali della città.

Gli ultimi due episodi nella zona del Duomo, ai danni di un negozio di abbigliamento, e all'interno dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Nel primo caso, dopo essere entrato nell'androne di un palazzo, un balordo ha forzato ed aperto una saracinesca e una porta di emergenza per entrare nel negozio e rivolgere le sue 'attenzioni' ai soldi custoditi nel registratore di cassa alcune centinaia di euro - ancora da quantificare con esattezza l'ammontare dell'ammanco -. Un'azione rapida e per fortuna disturbata dall'entrata in azione del sistema di allarme.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi polizia e carabinieri.

I soldi dei distributori, forzati ed aperti, invece il bottino del colpo messo a segno all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sembra che gli autori del raid abbiano agito in più punti. Ipotesi ancora al vaglio degli investigatori che stanno eseguendo i sopralluoghi.