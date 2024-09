Benevento Boost: per orientare i giovani alla cultura di impresa Ai nastri di partenza il progetto

Al Via il progetto 'Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare' finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all'orientamento dei giovani verso la cultura d'impresa.

Il Progetto è stato candidato dal Comune di Benevento, in qualità di capofila, in partenariato con Enti e imprese di rilievo nazionale ed internazionale operanti nel settore dell’imprenditoria giovanile, della formazione e dell’accompagnamento alla creazione di impresa, l’hub Sannita Sei Sannio, la Cooperativa Sociale Projenia Scs, Ja Italia - organizzazione non profit internazionale, l’Università Telematica Giustino fortunato, le Associazioni Sannioirpinia Lab e la Giovanimentror Onlus, il Comune di Apollosa rappresentativo delle aree interne.

Il Progetto finanziato avrà una durata di 12 mesi e contribuirà alla creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e al rafforzamento dei settori produttivi locali, come l'agricoltura e l'industria nel precipuo scopo di avvicinare i giovani al mondo dell’impresa, fornendo loro informazioni e conoscenze riguardo i rischi e le strategie per l’avviamento di un’attività imprenditoriale, in particolare in riferimento a quei settori che rappresentano la vocazione territoriale prevalente.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i primi Avvisi per la selezione dei destinatari. Saranno coinvolti nelle iniziative almeno 160 giovani residenti nella Provincia di Benevento, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ulteriori giovani Under 35 (Neet, disoccupati, immigrati, donne).

Molteplici le iniziative in campo tra cui la nascita di due sportelli informativi per orientamento e coaching (uno a Benevento e uno nell’Area di Apollosa), due programmi di Idea Generation (uno per studenti e uno per disoccupati/inoccupati), un 'Summer innovation e creativity camp' con visite aziendali, un programma di Business acceleration per la crerazione di imprese e start up in alcuni dei settori chiave dell'economia locale (agricoltura, enogastronomia, cultura e turismo). Esprimono soddisfazione il sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Attività: “Costruire progetticome questo, incentrati sulla promozione dell'imprenditoria giovanile, è possibile grazie alla formalizzazione di partnership tra Amministrazioni Pubbliche, Scuole, Terzo Settore e Mondo for profit e la cooperazione tra tutti gli attori coinvolti. Ciò è fondamentale per raggiungere i risultati diprogetto sperati che sono, oltre al coinvolgimento attivo dei giovani sanniti nelle iniziative in programma, la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili che possano contribuire allo sviluppo socio – economico della provincia, la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani ed il rafforzamento dei settori produttivi locali". Per aggiornamenti sulle prossime iniziative in programma e sull’evento di presentazione del Progetto in corso di allestimento è possibile collegarsi alla Pagina https://www.beneventoboost.it/ o scrivere alla mail info@beneventoboost.it