Mastella su Rita De Crescenzo "era meglio se stava zitta" Il sindaco alla trasmissione Un giorno da pecora

Dal polverone sollevato per le accuse degli esorcisti alla kermesse Janara, alla manifestazione di domani a Roma, promossa dal Movimento Cinque Stelle per la Pace, passando per Rita De Crescenzo. Siparietto a tutto tondo per Clemente Mastella ospite del programma Un giorno da pecora di Rai Radio Uno. La puntata condotta da Geppi Cucciari e Brenda Lodigiani ha visto protagonista il sindaco di Benevento tra ironia e analisi politica.

“Alla manifestazione dei Cinque Stelle non vado” ha spiegato Mastella. E alle conduttrici che hanno chiesto un parere sull'influencer Rita De Crescenzo ha risposto: “la tiktokkista? era meglio se stava zitta...” richiamando un vecchio adagio “... la carta da musica in mano ai calzolai”.