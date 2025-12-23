Addobbi e alimenti non conformi: sequestri del Nas anche nel Sannio Verifiche in Valle Telesina, nel Salernitano ed in Irpinia

In vista delle prossime festività, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando “non conformità” in undici casi.

Per quanto riguarda la provincia di Benevento, i carabinieri del Nas hanno sequestrato nella Valle Telesina e nel Salernitano ingenti quantità di alimenti, tutti risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

Diverse diffide sono state impartite anche presso pasticcerie ubicate ad Avellino, nel Cilento, nell’Agro Nocerino-Sarnese e nel Beneventano, ove sono state rilevate – a vario titolo – diverse criticità igienico-sanitarie (… pareti sporche, pulizia straordinaria carente, soluzioni di continuità sulle superfici calpestabili, necessità di implementare le misure per contrastare gli animali infestanti, presenza umidità dovuta a infiltrazioni, depositi ingombrati da materiale non pertinente.). In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 10.000 euro e segnalate alle autorità amministrative undici persone.