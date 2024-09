ASL BN: Realizzate le 5 Centrali Operative Territoriali Strutture organizzative che svolgono funzione di snodo centrale per la presa in carico dei pazienti

Con la Delibera 449 del 26.09.2024, l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha annunciato il raggiungimento di un obiettivo cruciale nel percorso di riforma del Servizio Sanitario Nazionale: la conclusione del processo di realizzazione e allestimento delle Centrali Operative Territoriali (COT) di San Bartolomeo in Galdo (BN), Cerreto Sannita (BN), Benevento via delle Puglie, e in overbooking di San Giorgio del Sannio (BN) e Montesarchio (BN), in linea con le direttive del Decreto Ministeriale 77/2022. Con questa realizzazione, si completa uno degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale.

Le COT, previste dal PNRR, rappresentano uno degli strumenti cardine per rendere più efficiente e coordinata l'assistenza sul territorio. Si tratta di strutture organizzative che svolgono la funzione di snodo centrale per la presa in carico dei pazienti e per l'integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari. In particolare, le COT facilitano il passaggio tra i vari livelli di assistenza, assicurando la continuità delle cure, specialmente per i pazienti con patologie croniche o complesse. Esse favoriscono, in tal modo, un'organizzazione più vicina al cittadino, in grado di rispondere tempestivamente e in maniera personalizzata alle necessità di cura, decongestionando gli ospedali e rafforzando il ruolo della sanità territoriale.

Un ulteriore passo fondamentale per il successo delle COT è stato l'individuazione e la formazione del personale che opererà all'interno di queste strutture. Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, ha avviato un programma di formazione specifica per dotare gli operatori delle competenze necessarie, con un focus particolare sulle competenze digitali. Gli operatori delle COT avranno il compito di gestire le richieste di assistenza, monitorare l'evoluzione dei piani di cura e coordinare i diversi servizi coinvolti.

Il Direttore Generale dell'ASL Benevento, Gennaro Volpe, con soddisfazione, ha dichiarato: "L'apertura delle Centrali Operative Territoriali segna un passo significativo verso una sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere con maggiore tempestività e coordinamento alle esigenze di cura. Questo risultato rappresenta non solo un traguardo importante per il territorio, ma anche la realizzazione di un importante obiettivo del PNRR, che mira a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale ed a rendere il nostro sistema sanitario più moderno ed efficiente".