Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani alla VIII Commissione Spina: accelerare la procedura di accreditamento delle risorse alle Comunità Montane

Uncem Campania ha preso parte ad una importante audizione presso l’VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo) della Regione Campania, presieduta da Maurizio Petracca che ha avuto in discussione il Disegno di legge recante “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)” – Delibera di Giunta regionale n. 457 del 6 agosto 2024 – Reg. Gen. 385.

Alla presenza di diversi consiglieri regionali, gli esponenti di Uncem (l’Unione Nazionale che raggruppa Comuni Comunità e Enti Montani), il vice-presidente Zaccaria Spina su delega del presidente Enzo Luciano, e il referente tecnico Pietro D’Angelo, unitamente alle organizzazioni sindacali regionali di categoria (FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL), hanno portato il proprio contributo al Ddl in questione, in merito allo sblocco del turnover, per la stabilizzazione degli operai a tempo determinato e possibili assunzioni nel settore forestale. “Abbiamo ribadito - spiegano Vincenzo Luciano e Zaccaria Spina - la necessità di procedere con grande rapidità all’approvazione del testo in Consiglio regionale. Questo permetterebbe di condurre alla stabilizzazione di circa 1300 operai a tempo determinato che lavorano in Campania negli enti delegati”.

A seguire c’è stata un’altra interessante audizione, che ha riguardato il riparto dei fondi per il personale interno e per le spese di gestione delle Comunità Montane.

“Abbiamo sottolineato - aggiungono Luciano e Spina - quanto già deliberato in seno al nostro Consiglio regionale di Uncem, esortando ad accelerare la procedura di accreditamento delle risorse alle Comunità Montane, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà finanziaria, in particolare nell’ambito forestale. La Conferenza Regione - Enti Locali ha votato all’unanimità il riparto di queste risorse, ora alla Giunta Regionale della Campania non resta che approvare il tutto e sollecitare la liquidazione delle somme già stabilite. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi, di grande condivisione e i risultati raggiunti sono fondamentali ed importanti. Ci auguriamo una decisa accelerata su entrambi i provvedimenti per non vanificare il proficuo lavoro di collaborazione istituzionale sin qui svolto e i risultati raggiunti”.