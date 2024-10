Marzotto, Moser, Cassani e Simoni in sella contro la fibrosi cistica - VIDEO FOTO Tappa a Benevento della Charity Bike Tour della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

Capodrise – Benevento in bicicletta con i campioni del ciclismo e il manager Matteo Marzotto per combattere la fibrosi cistica. Ha fatto tappa a Benevento la “Charity Bike Tour” organizzata dalla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica con lo scopo di reperire fondi per combattere la grave malattia.

Dal 2 al 5 ottobre 2024, la dodicesima edizione del Bike Tour FFC Ricerca, un evento sportivo e solidale che attraversa l’Italia per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica. In sella ad un tandem hanno raggiunto Benevento Matteo Marzotto, numero uno e co-fondatore della Fondazione e gli atleti Davide Cassani, Francesco Moser e Gilberto Simoni.

Ad accogliere la carovana in bici i volontari del gruppo di sostegno della fondazione di Benevento. Manifestazione patrocinata dal Comune di Benevento con il sostegno della Muccillo Group.

Gli atleti e i volontari sono stati salutati dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dai primi cittadini di Paduli e Solopaca: Domenico Vessichelli Pompilio Forgione.