Una mostra per celebrare la Giornata Mondiale della Terra Alla Rocca dei Rettori «I silenzi e i colori dell’entroterra» di Luigi Fuschetto

La Rocca dei Rettori di Benevento si prepara ad accogliere un evento artistico di grande impatto emotivo: la mostra personale di Luigi Fuschetto, intitolata «I silenzi e i colori dell’entroterra». L’esposizione, organizzata sotto l’egida del Club per l’Unesco di Benevento in occasione della 55esima «Giornata mondiale della terra - Earth day 2025» e patrocinata dalla Provincia di Benevento, dal Comune di San Marco dei Cavoti e dalla Comunità Montana del Fortore, si terrà dall’11 al 19 aprile.

Il vernissage inaugurale è previsto per venerdì 11 aprile, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice della sala dell’Acquedotto della Rocca. Interverranno Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento; Achille Mottola, presidente Club per l’Unesco di Benevento; Max Fuschetto e Pasquale Capobianco, protagonisti e interpreti di un momento musicale.

La mostra offre un’immersione profonda nei paesaggi dell’entroterra campano, attraverso 26 oli su tela che catturano la bellezza e la fragilità di un mondo in bilico tra passato e presente. Luigi Fuschetto, artista sannita autodidatta, traduce in immagini la quiete e la potenza della terra, con pennellate delicate e tonalità vibranti che parlano al cuore dello spettatore.

Un omaggio alla terra e alla memoria. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, la mostra diventa un omaggio non solo alla memoria e alla bellezza del territorio, ma anche alla necessità di proteggerlo. Ogni tela è una finestra aperta su un frammento di mondo che rischia di scomparire, un invito a osservare con occhi nuovi e a riscoprire il legame profondo tra l’uomo e l’ambiente.

«Le tele di Luigi Fuschetto – afferma Achille Mottola, presidente del Club per l’Unesco di Benevento - non sono semplici rappresentazioni pittoriche, ma veri e propri manifesti visivi che riecheggiano con forza i valori fondanti della Giornata mondiale della Terra, istituita nel 1969 durante una storica conferenza dell'UNESCO a San Francisco. In un'epoca in cui la crisi climatica incombe, l'arte di Fuschetto si erge a monito, celebrando la sublime bellezza del nostro pianeta e al contempo richiamando l'umanità alla sua responsabilità di custode».

Luigi Fuschetto, nato a Benevento nel 1967, è originario di San Marco dei Cavoti. Nonostante la sua attività principale sia lontana dal mondo dell’arte, la passione per la pittura lo ha portato a esprimere liberamente i suoi stati d’animo attraverso paesaggi intensi e suggestivi, che richiamano le atmosfere di Monet e Van Gogh. Ha tenuto mostre personali e collettanee in prestigiose sedi e spazi museali di diverse città italiane, riscuotendo ovunque unanimi consensi dalla critica e dal pubblico.