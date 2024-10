Pontida, Sannio presente al tradizionale raduno della Lega Barone: Lega oggi è l’unico partito che rappresenta per davvero i territori"

Anche il Sannio presente a Pontida, il tradizionale raduno della Lega in provincia di Bergamo che si è tenuto ieri e oggi con l’intervento del segretario federale Matteo Salvini. A rappresentare la provincia di Benevento, con numerosi militanti e amministratori, il responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Luigi Barone, il segretario provinciale Luigi Bocchino, il responsabile campano delle Infrastrutture e dei Trasporti Vittorio Fucci, il responsabile sannita del dipartimento Sanità Fulvio Oreste Capece, il responsabile sannita dell’Organizzazione e Infrastrutture e Trasporti Cosimo Cairella e il responsabile della Valle Caudina Michele Izzo.

“La Lega oggi è l’unico partito che rappresenta per davvero i territori e che interpreta le esigenze delle collettività al Governo. E vivere Pontida significa comprendere l’emozione della politica vera, di un popolo e una classe dirigente che si batte per importanti valori e ideali”, afferma Luigi Barone, responsabile Coesione Territoriale e Zes leghista. “Come ha giustamente detto il nostro leader Salvini la Lega è nata per dare forza ai territori, coesione sociale e speranza ai popoli. Ed è questa la nostra missione rispetto alla quale la Lega di governo sta ottenendo importanti risultati”, ha aggiunto Barone che ha concluso: “Grazie di cuore al vice segretario federale e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon per aver ridato fiducia, entusiasmo e speranza in meno di un anno al popolo leghista campano”.

A guidare la numerosa delegazione campana il neo segretario regionale e deputato Gianpiero Zinzi, con la delegazione parlamentare e i consiglieri regionali tutti presenti sul pratone di Pontida.