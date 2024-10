Premio internazionale Padre Pio: commovente ricordo del mitico Paolo Rossi Successo a Pietrelcina per la manifestazione ispirata quest'anno al tema della pace

Successo per la XXIII edizione del Premio Padre Pio da Pietrelcina, riconoscimento internazionale ispirato alla figura del Santo Frate, le cui opere di carità, di preghiera e di dedizione al prossimo lo hanno reso celebre e punto di riferimento dei fedeli di tutto il mondo. Un plauso è stato rivolto al presidente del Premio, don Nicola Gagliarde, e tutto l’equipe dell’ente premio: Gianni Mozzillo, Simone Crovella e Marianna Morante. Una macchina perfetta e collaudata.

Presentazione impeccabile e particolarmente coinvolgente da parte dei due giornalisti Simona Rolandi, volto noto della domenica sportiva ed Enzo Costanza.

"Proprio in questo tempo di crisi, di guerre, di ingiustizie e diseguaglianze di vario genere, dobbiamo costruire la nostra vita sulle verità di fede, sui talenti che Dio ci ha donato, sulle nostre ricchezze spirituali, intellettuali e materiali per aprirci ed essere attenti all’altro.

È in questa chiamata alla solidarietà, in questi gesti di amore verso il prossimo, che si ritrovano le motivazioni del Premio che i personaggi riceveranno questa sera, quale riconoscimento per quei gesti di generosità e altruismo compiuti in campo sociale, attraverso lo svolgimento delle loro attività giornaliere.

Il premio è nato dall’iniziativa di Padre Antonio Gambale, Claudio Crovella e Gianni Mozzillo, e vuole rappresentare una sorta di incontro dove persone note, alla stregua di altre meno conosciute, portano la loro esperienza e testimonianza di vita".

Un saluto e ringraziamento è stato rivolto a tutte le autorità civili e militari presenti in sala e al superiore del Convento dei Frati Cappuccini di Pietrelcina, fr. Fortunato Grottola. Manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Pietrelcina. Presente in sala nello splendido Palavetro sindaco Salvatore Mazzone, il Comandante della polizia municipale Antonio Mastronardi e la Proloco di Pietrelcina.

“Seminatori di Pace”: non potevamo scegliere altro tema di questa XXIII edizione del premio Padre Pio.

Un’espressione di Papa Francesco che ci aiuta a riflettere esortandoci a essere nelle famiglie e nei vari ambiti in cui operiamo «strumenti di riconciliazione, costruttori di ponti e seminatori di pace». E Padre Pio scriveva: “La pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine, è l'armonia in tutti noi: ella è un continuo godimento che nasce dal testimonio della buona coscienza; è l'allegrezza santa di un cuore in cui regna Dio”

E con questa esortazione di Padre Pio che la serata è entrata nel vivo. Ecco tutti i protagonisti di questa edizione 2024.

Héctor Miguel Cabrejos Vidarte arcivescovo metropolita di Trujillo, Presidente della Conferenza Episcopale del Perù, già Presidente del Celam, consiglio episcopale latinoamericano, nominato ordinario militare per il Perù.

Motivazione: Per il suo impegno a favore dell’evangelizzazione in Perù e per il suo notevole impegno sociale quale intermediario dei bisogni della popolazione.

Giacinto Ottaviani Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. Ammiraglio di Squadra, Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, tra i tanti interventi ha preso parte all’Operazione Golfo Persico (protezione naviglio nazionale nell’ambito della guerra Iran-Iraq), ha preso parte a due Operazioni Nato nel contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale. Presidente del Centro Alti Studi della Difesa; Responsabile del Polo Formativo Cyber della Difesa. Direttore Responsabile della Rivista scientifica Strategic Leadership Journal. Dal 29 luglio 2024 ricopre l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Motivazione: Per la dedizione, il senso di responsabilità e il rigore che ha finora mostrato in tutta la sua carriera a servizio dello Stato e dei cittadini, animato dalla sua infaticabile ricerca della giustizia e della salvaguardia della nazione.

Carolina Lussana Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Nella XIV Legislatura ha fatto parte della II commissione (Giustizia) ed è stata inoltre vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi. Ha presentato alla Camera dei deputati, come prima firmataria, il progetto di legge "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo" che, dopo le sostanziali modifiche poste al Senato, è diventato noto con il nome di Processo Lungo. Ha ricoperto il ruolo di componente della Commissione antimafia. Il 14 novembre 2023 è stata eletta Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (all'unanimità), dopo essere stata nominata dal parlamento.

Motivazione: Per le sue spiccate doti professionali e umani a tutela della vita, da sempre impegnata sui temi della giustizia, delle pari opportunità, sulla tutela delle donne, nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana.

Federica Cappelletti Presidente della Serie A femminile, giornalista, scrittrice. Federica Cappelletti è moglie del mitico Paolo Rossi e proprio con Paolo Rossi ha scritto il libro ‘Quanto dura un attimo', che racconta la storia del calciatore quando nell'arco di due anni passò dalla squalifica per il calcioscommesse al titolo Mondiale vinto da protagonista, anzi da trascinatore perché furono i suoi sei gol a regalare il titolo all'Italia e resero eterno Pablito.

Motivazione: per il suo lavoro di promozione dei valori positivi, offrendo opportunità e supporto a giovani talenti e alle persone in situazioni svantaggiate, mantenendo vivo per sempre il ricordo di Pablito lasciando un'impronta indelebile nel mondo del calcio e della beneficenza. Sono quasi quattro anni che Paolo Rossi non c’è più, ma il suo ricordo è ancora molto presente in tutti.

Marco Fioriti imprenditore. Dalla ventennale esperienza nel campo siderurgico ha unito le competenze manageriali a quelle tecniche e commerciali per confluire in un grande gruppo Siderurgico Industriale La siderurgia italiana mantiene un ruolo di primo piano nel contesto economico nazionale ed europeo, essendo la seconda potenza produttiva a livello continentale e la decima a livello mondiale. Esempio virtuoso, in tal senso, è il Centro Siderurgico Industriale, un’azienda ad impatto zero con un impianto completamente eco-friendly.

Motivazione: Per l’impegno concreto profuso costantemente verso la creazione di nuove opportunità di sviluppo, in una perfetta sintesi tra economia, impresa, etica e solidarietà. A premierlo l'imprenditore di Ariano Irpino Giancarlo Molinario.

Beppe Signori ex calciatore italiano, attaccante, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Lo ricordiamo con la maglia del Foggia, della Sampdoria, della Lazio, del Bologna. Beppe Signori è di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, proviene da una famiglia di forte fede cattolica… ma il resto della storia ce la racconterà lui stesso.

Motivazione: Calciatore poliedrico che nel corso della sua carriera, pur arrivando ai massimi livelli, ha conservato la semplicità e il senso di gratitudine per i talenti ricevuti. Simbolo di fedeltà alla maglia e uomo di valori fortemente cristiani.

Goffredo Buccini, giornalista, scrittore di saggi e romanzi. Ha lavorato a La Notte, Il Giornale, la Repubblica, è inviato speciale ed editorialista del Corriere della Sera.

Motivazione: Per le spiccate abilità professionali nel rispetto per la verità, per i fatti, per le persone.

Sante De Angelis fondatore, rettore presidente dell’Accademia Bonifaciana. Presidente diocesano dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. È Accademico Pontificio della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Città del Vaticano; è “Honorary Ambassasor of Diplomatic Mission Peace” è Medaglia di Benemerenza d’Argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; è “Croce d’oro per i pellegrini di Gerusalemme” e tanto altro ancora.

Motivazione: Per l’impegno profuso, aiutando i giovani a formarsi come “onesti cittadini e buoni cristiani” nella promozione continua degli autentici valori umani, etici e spirituali.

Comunità di Sant'Egidio “associazione pubblica laicale della Chiesa", riconosciuta dalla Sante Sede.

Sant'Egidio è una comunità cristiana, fondata da Andrea Ricciardi nel 1968 a Roma, ed oggi diffusa in 70 paesi del mondo. Preghiera, Poveri, Pace sono a fondamento della vita di donne e uomini, laici, uniti da un legame di fraternità e impegnati in un servizio volontario e gratuito agli ultimi

Motivazione: Per l’impegno quotidiano e costante a servizio degli ultimi, degli emarginati, dei sofferenti, agendo con spirito di fratellanza verso chi è più fragile e privo di risorse e servizi, a sostegno dei diritti umani come premessa imprescindibile per perseguire la pace.

Mario Balzanelli presidente nazionale del Sistema di Emergenza Territoriale 118. Nominato ufficiale al merito della Repubblica, docente, medico chirurgo, ha prestato il suo servizio anche alla Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, l’ospedale di “Padre Pio”.

Motivazione: Per le sue doti umane e professionali nel servizio svolto in funzione delle concrete e ipercomplesse crescenti necessità assistenziali della popolazione.

Ed ancora riconoscimenti nell'ambito del premio internazionale Padre Pio da Pietralcina:

A Padre Giulio Cerchietti Ofm, responsabile Internazionale degli ordinariati militari del dicastero per i Vescovi, per il prezioso servizio offerto attraverso la sua condizione sacerdotale, infondendo consolazione, speranza, fortezza e carità cristiana all’interno della vita militare.

Giuseppe Furno, tenente colonnello della Guardia di Finanza, direttore del museo storico del più antico corpo di polizia italiano, sorto sotto il Regno di Sardegna nel lontano 1774, per il sacrificio e la dedizione profusi nell’esercizio delle sue funzioni a tutela della legalità, garantendo giustizia ed equità sociale a tutti i cittadini.

Gianni Vigoroso giornalista, di Otto Channel Tv e Ottopagine per la sua costante presenza nel raccontare il territorio e le sue problematiche, tutte finalizzate a migliorare la condizione di vita delle nostre difficili realtà.

La serata è stata allietata dalle note musicali della straordinaria e coinvolgente soprano Maria Dragoni, accompagnata dal maestro Alessandro Massa.