Il Giardino delle Zucche: creatività e divertimento Tantissimi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato a numerose attività

Si è svolta con grande partecipazione la prima edizione dell’iniziativa “Il Giardino delle Zucche”, organizzata dall’associazione “La Voce delle Donne” nella suggestiva location del Malevento Sport, in collaborazione con l’animazione Neverland. L’evento, dedicato a famiglie e bambini, ha trasformato una splendida giornata autunnale in un’occasione di divertimento, creatività e condivisione.

Tantissimi bambini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno partecipato a numerose attività, tra cui i laboratori di intaglio e decorazione delle zucche, dove i piccoli partecipanti hanno dato libero sfogo alla loro fantasia, creando autentici capolavori autunnali. L'entusiasmo è cresciuto con la “Caccia alla Zucca”, una vivace caccia al tesoro svoltasi lungo la pista ciclopedonale Paesaggi Sanniti in località Pantano, dove i bambini con l’aiuto dell’animazione Neverland, si sono impegnati nella ricerca delle zucche nascoste tra gli splendidi paesaggi locali.

Al termine delle attività, La Voce delle Donne e il Malevento Sport hanno offerto a tutti i presenti un gustoso piatto di pasta alla zucca, celebrando così i sapori della stagione e creando un ulteriore momento di condivisione e convivialità.

La presidente de “La Voce delle Donne”, Rita Velardi, ha espresso con grande entusiasmo il suo pensiero sul successo dell’evento:

"Questo evento rappresenta per noi un grande traguardo e una fonte di orgoglio. Vedere la partecipazione di così tante famiglie e il sorriso sui volti dei bambini ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta. 'Il Giardino delle Zucche’ è nato dal desiderio di offrire una giornata di svago e creatività, ma anche di educare i più piccoli all'importanza del contatto con la natura e alla bellezza di trascorrere del tempo all'aria aperta. La nostra associazione si impegna costantemente a creare momenti che possano rafforzare i legami all’interno della comunità, e questo evento è stato una chiara dimostrazione di quanto sia importante creare spazi di condivisione, dove ognuno possa

sentirsi parte di qualcosa di speciale. Ci auguriamo che eventi come questo possano crescere e moltiplicarsi, coinvolgendo sempre più persone e portando un messaggio positivo di solidarietà e allegria".