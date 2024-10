Lamborghini Urus della Polizia di Stato a Fragneto Monforte Il bolide, impiegato per trasporti sanitari ammirato dai visitatori del Festival dwlle mongolfiere

Gli spettatori della 36esima edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere di Fragneto Monforte hanno ammirato una Lamborghini Urus con i colori della Polizia di Stato, allestita dall’azienda di Sant’Agata Bolognese per essere impiegata in servizi speciali tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma. Nel corso di una collaborazione tra automobili Lamborghini e la Polizia di Stato, ormai ventennale, la Urus è il sesto esemplare della nota azienda ad entrare nella flotta della polizia stradale, che si aggiunge alla già presente Huracán.

Dal 2004, tutte le Lamborghini della Polstrada hanno percorso chilometri senza sosta e si sono distinte non solo nelle attività operative ma soprattutto nel servizio di trasporto veloce su strada di organi, sangue e farmaci per trapianti o interventi chirurgici urgenti. L’apporto delle Lamborghini è fondamentale per la buona riuscita di questo tipo di attività, grazie alle prestazioni performanti e al loro particolare equipaggiamento che prevede, sotto il cofano anteriore della Huracán e quello posteriore della Urus, l’alloggiamento di appositi sistemi di conservazione degli organi.

Tra incontri culturali, esposizioni artistiche e i suggestivi voli delle mongolfiere, la Polizia di Stato, attraverso questo testimonial d’eccezione, ha voluto non solo far conoscere alla gente l’importante compito svolto quotidianamente da queste autovetture altamente specializzate a servizio della comunità, ma anche mettere in luce l'importanza di divulgare la cultura della guida sicura attraverso iniziative di informazione e la diffusione di modelli di comportamento sempre sicuri, per l'incolumità propria e degli altri utenti della strada.