Strade provinciali, ecco le opere in cantiere nel Sannio 100 milioni di euro per Fondovalli Isclero e Vitulanese e la strada tra Foiano e la Statale 90 bis

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, in relazione alle prossime scadenze legate alla Variazione di Bilancio per interventi sulle infrastrutture stradali, ha ricordato che sono in corso di realizzazione o stanno per avviarsi lavori per circa 100 milioni di Euro, concessi dal Governo e dalla Regione, per realizzare tre importanti opere: il completamento della Fondo Valle Isclero, la direttrice della Fondo Valle Vitulanese e la strada di congiunzione tra Foiano Valfortore e la Statale 90 bis.

Altre opere stradali sono finanziate con fondi Ministeriali, Regionali e dello stesso Bilancio della Provincia; mentre altri lavori saranno finanziate su tutto il territorio provinciale con i fondi previsti nella Variazione di Bilancio.

Il presidente Lombardi, sottolineata l’attenzione che viene posta alle necessità di tutti i comprensori, mentre al momento le principali opere in corso di realizzazione per oltre 5,5 milioni di Euro sono le seguenti:

1.) - saranno consegnati nelle prossime ore i lavori all’impresa Ferraro Costruzioni Srl per il ripristino della sede stradale della provinciale n. 109 “Vitulanese” nel Comune di Cautano, in prossimità del cimitero, al km 14+350 investita a suo tempo da una frana. L’importo dell’intervento è pari € 500.000 interamente reperiti sul Bilancio della Provincia, Il presidente ha ricordato i passaggi essenziali di una vicenda innescata da uno smottamento che ha provocato pesanti conseguenze per la circolazione stradale in prossimità dell’abitato di Cautano. Il Settore Infrastrutture della Provincia ha subito predisposto un progetto per il ripristino della parte della carreggiata inghiottita dalla frana che il presidente della Provincia, con proprio provvedimento, ha approvato il 22 novembre 2023. Per la individuazione della Ditta cui affidare il lavoro è stato, con determinazione dirigenziale, disposta come previsto dagli artt. 44 e 71 del D.Lgs. 36/2023, la procedura dell’affidamento con appalto integrato: l’Impresa è stata individuata il 06/05/2024 nella Ferraro Costruzioni che ha consegnato nei tempi previsti il progetto esecutivo sul quale, dopo una serie di ulteriori passaggi amministrativi e tecnici, in data 10 ottobre u.s. la Comunità Montana del Taburno ha rilascio il parere per lo svincolo idrogeologico. Con questo atto è stato di fatto dato il disco verde ai lavori. L’intervento prevede opere di ingegneria naturalistica per la sistemazione della scarpata, ed ancora di una palificata in cemento armato a protezione del nastro stradale.

2.) -sta per essere aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto alla ditta AMS 2020 s.r.l. di Montesarchio per i lavori di messa in sicurezza sulla Strada provinciale n. 113 “San Giovanni”. L’importo dei lavori è pari ad €. 350.000 finanziati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Con Determinazione Dirigenziale del Settore Infrastrutture dell’aprile scorso è stato approvato il progetto esecutivo che prevede la sistemazione di tratti dell’arteria e delle relative pertinenze, in quanto la stessa strada è interessata da un notevole transito di mezzi pesanti impegnati per il cantiere dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli / Bari. Inoltre in considerazione dell’aumento dei volumi di traffico dovuti a tale cantiere si è ritenuto necessario, al fine di aumentare il livello di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di offrire un percorso alternativo lungo l’adiacente Strada provinciale n. 87 con sistemazione di limitati tratti del piano viabile, nonché le intersezioni stradali.

3.) -è in corso la procedura di gara con il relativo Bando per un intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Volturno nel comune di Amorosi sulla Strada provinciale n. 87 ex Statale 87 “Sannitica”. Questo intervento è stato finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 05/05/2022 che ha recepito ed approvato il programma presentato dalla Provincia che prevede lavori per l’importo complessivo di €. 3.400.000 (finanziato per €. 1.208.042 per l’anno 2024, €. 1.208.042 per l’anno 2025 e per €. 983.914 per l’anno 2 Il Servizio Viabilità della Provincia ha provveduto a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica: si prevede la sistemazione del ponte sul Volturno ricadente nel Comune di Amorosi, per una lunghezza complessiva di mt. 270, mediante il rifacimento della soletta stradale con profilati in acciaio e la sistemazione della balaustra come da indicazioni contenute nel parere paesaggistico rilasciato dal Comune di Amorosi.

4.) -a breve verranno completati i lavori per il risanamento piano viabile interessato da deformazioni e sconnessioni sulla Strada provinciale n. 160 - Bretella di Pontelandolfo. Questo lavoro ha comportato l’impegno di risorse finanziarie per €. 480.000, reperite su fondi della Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, sulle risorse F.S.C. 2014/2020. Le opere realizzate sono consistite nella sistemazione di tratti del piano viabile, mediante il rifacimento, in prossimità dell’abitato di Pontelandolfo, interessato da notevoli sconnessioni, nonché delle rampe di accesso alla suddetta arteria.

5.) -è in corso il completamento la procedura della gara d’appalto per l’aggiudicazione della messa in sicurezza di un tratto della Strada provinciale ex Statale n. 212 – 1° tronco del Comune di Pesco Sannita. Tale lavoro, dopo che è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità – progetto preliminare con Deliberazione Presidenziale del 16/11/2020, e quindi aggiornato nell’importo per €. 350.000 con altra Delibera del presidente del 2023, è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione delle somme sul Bilancio della Provincia relativo all’anno 2022. L’intervento prevede un’opera di contenimento per il consolidamento della strada, congruente ai dati geologici e all’orografia dei luoghi, mediante la realizzazione di due muri di sostegno accostati in cemento armato a mensola, nonché la sistemazione delle opere per la regimazione delle acque meteoriche.

6.) -entro il prossimo mese di novembre si prevede il completamento dell’intervento sulle Strade provinciali n. 62 e n. 64 – “Liguri Bebiana e Castelpagano Santa Croce del Sannio per il risanamento di tratti saltuari in frana”. Finanziato con un Decreto del Ministero delle Infrastrutture con la somma di €. 236.000, il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del maggio 2024. L’intervento ha riguardato la sistemazione di un tratto della Strada n. 64 e la sistemazione della Strada n. 62 in corrispondenza dello scavalco sul torrente Torti mediante la messa in opera di un tubo “Armco” al fine di prolungare quello esistente ed evitare l’erosione dell’area in prossimità della sede stradale.

-saranno ultimati entro il prossimo novembre i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione della Strada provinciale n. 123 (in tratti saltuari), dal Km 0+000 al Km 6+000 nei Comuni di Sant’Agata de’ Goti e Moiano. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica ha impegnato risorse per €. 200.000 ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del gennaio 2024 e la relativa gara d’appalto è stata aggiudicata lo scorso mese di giugno. L’intervento prevede la sistemazione del piano viabile mediante il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso nonché la sistemazione della rete rete di deflusso delle acque meteoriche.