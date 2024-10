Rubano (FI): "Acquisto dell'Hotel Il Molino investimento strategico" Il deputato su operazione Conservatorio: "Congratulazioni a presidente Meglio e direttore Ilario"

“L’acquisto dell’Hotel Il Molino da parte del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento rappresenta un investimento strategico di grande rilievo per il nostro territorio,” così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Mi congratulo con la Presidente Caterina Meglio e il Direttore Giuseppe Ilario per questa scelta lungimirante, che non solo amplierà l’offerta formativa, ma contribuirà anche allo sviluppo culturale e all’internazionalizzazione della nostra provincia, trattenendo i talenti locali e attirando nuove eccellenze internazionali.

Continuerò a seguire con attenzione le attività del Conservatorio, certo che saprà cogliere ogni opportunità che il governo, e in particolare il Ministero, guidato da Anna Maria Bernini, metteranno in campo per la crescita del settore formativo e culturale”, ha concluso Rubano.