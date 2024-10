Benevento Boost. Il tuo passaporto per restare: mercoledì la presentazione A Benevento in Piazza Cardinal Pacca il lancio del Progetto con Comune e partner

L’iniziativa - realizzata dal Comune di Benevento - in partenariato con il Comune di Apollosa, la Projenia SCS, Sei Sannio s.r.l., JA Young Enterprise Italy ETS, l’Università Telematica Giustino Fortunato e le Associazioni Giovanili SannioIrpinia Lab e Giovanimentor Onlus è stata co-finanziata dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere del Bando Giovani e Impresa – Fondo per le Politiche Giovanili.

Le azioni progettuali, in partenza da Novembre 2024, saranno incentrate su PROGRAMMI DI ANIMAZIONE e SCOUTING, di IDEA GENERATION e BUSINESS ACCELERATION per la creazione di IMPRESE e/o START-UP costituite da giovani Under35 nei settori economici locali più trainanti tra cui l’Agricoltura, l’Enogastronomia, il Turismo e i Servizi per la Valorizzazione del Patrimonio Artistico, Paesaggistico e Culturale locale, i Servizi di Accoglienza turistica ed extralberghiera le ICT e i Servizi Digitali innovativi.

Destinatari delle iniziative oltre 150 giovani di Benevento e provincia individuati mediante Avviso Pubblico di Selezione, destinato anche a studenti delle Classi V frequentanti gli Istituti scolastici del Capoluogo sannita, giovani laureati e laureandi, disoccupati ed inoccupati in possesso di diploma, che sarà presentato in anteprima durante l’evento e pubblicato sui canali ufficiali del progetto.

Durante l’evento, oltre all’avviso di selezione, sarà dato ampio spazio al ricco Programma di iniziative in programma per i prossimi 12 mesi che vede tra le azioni principali i laboratori esperienziali sull’ autoimprenditorialità; gli hackathon; i Summer ed Innovation Camp, ma anche le Visite aziendali, i Workshop e i tanti eventi di approfondimento su tutto il territorio.

Ad ospitare l’evento sarà una tendostruttura all’avanguardia, il “Dome”, innovativa struttura high-tech a bassissimo consumo energetico, allestita dal Partner tecnico RWE, leader nel mercato delle energie rinnovabili italiane, in vista della concomitante iniziativa da loro organizzata "RinnovaMente - Sostieni il Futuro!", che ha l’obiettivo di formare, informare e coinvolgere i giovani, le istituzioni e operatori del settore sui temi della transizione energetica e delle rinnovabili, in linea con le finalità di Benevento BOOST.

I lavori della mattinata si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Benevento Mario Clemente Mastella (capofila della rete progettuale) e Danilo Parente Sindaco del Comune di Apollosa.

Entrando nel vivo della giornata, seguiranno gli interventi di tutti i partner, Paolo Raia Country Chair RWE, Martina Zollo - Direttore Sannioirpinialab APS, Agostino Nostrale - Presidente APS GiovaniMentor Onlus, Luca Mauriello - CEO Projenia SCS, Antonio Domenico Ialeggio - CEO Sei Sannio srl, Dario Faraone - Coordinatore Regionale Junior Achievement Young Enterprise Italy ETS, Paolo Palumbo - Resp. Orientamento e Placement UniFortunato.

A supportare le finalità e gli intenti progettuali, nel ruolo di moderatore, il professore Carlo Mazzone, presidente e socio fondatore di Sannio Valley, associazione nata per creare sviluppo socio culturale ed economico nel Sannio e nelle aree interne della Campania mettendo al centro della rinascita di tali aree il digitale come strumento attrattivo per l’insediamento di nuove imprese e, appunto, il potenziale e il talento dei giovani.

Il fine di questo progetto? Far restare i giovani nel Sannio, attraverso legami stabili tra le nuove generazioni e i contesti di origine attraverso la creazione di “valore e lavoro” anche in forma di auto-impiego, nonché di sviluppo delle competenze.

Come? Mettendo in gioco le potenzialità e le capacità dei partecipanti nella creazione e nella valorizzazione di una propria idea d’impresa, che potrà essere vincitrice di un Voucher in denaro spendibile in servizi per l’incubazione e la startup d’impresa. Al termine delle attività di apprendimento sul campo e del percorso di accompagnamento, i destinatari, organizzati in Team presenteranno le loro migliori idee di impresa ad una Call For Ideas che premierà le migliori 5 idee.

Verranno privilegiati i progetti a carattere innovativo che possano rappresentare una reale opportunità di innovazione implementabili sul territorio ed in tempi contenuti.

La partecipazione all’evento è a numero chiuso in quanto i posti sono limitati pertanto se interessati a partecipare è necessario procedere con prenotazione entro venerdì 18 Ottobre scrivendo alla mail staff@projeniawork.net o scrivendo all’indirizzo info@beneventoboost.it