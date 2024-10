Da domani Benevento set di un programma tv per per Italia 1 L'annuncio della presidente della Commissione Cultura, Mara Franzese

"Partiranno domani mattina a Benevento le riprese per un nuovo format televisivo Mediaset. Fino al 31 di ottobre saranno girate in città tutte le puntate della trasmissione, che andrà in onda a partire dal mese di novembre su Italia 1".

Così il presidente della Commissione Cultura del Comune di Benevento, Mara Franzese che prosegue "Insieme al conduttore, un volto noto della rete, si alterneranno sul set, atleti olimpici italiani, già mediaticamente molto forti. Sono stati selezionati, inoltre, due beneventani che avranno un ruolo di rilievo all’interno del programma. È questa una importantissima opportunità promozionale per la città di Benevento: il richiamo mediatico dei personaggi coinvolti, la visibilità nazionale garantita dal canale Mediaset, oltre che la messa in onda durante il fine settimana in una delle fasce orarie più competitive del daytime, rappresentano un’occasione di visibilità unica. L’obiettivo è quello di rilanciare l’attrazione di produzioni audiovisive sul territorio beneventano, come promozione della città. In questi intensi giorni di sopralluoghi con la produzione E.G.E., abbiamo ricercato strategicamente quelle che potessero essere le location maggiormente attrattive, per la migliore valorizzazione della terra che abitiamo. Sono convinta che Benevento abbia tutte le potenzialità per sfruttare un segmento capace di portare grandissimo beneficio per il turismo e l’economia. Ed è questo solo il primo passo di un percorso intrapreso con la Film Commission della Regione Campania, che doverosamente ringrazio, verso una sempre maggiore possibilità di delocalizzazione delle produzioni televisive e cinematografiche sul nostro territorio”.