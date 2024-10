Commemorazione dei Defunti: ecco il dispositivo del traffico Per regolare gli accessi presso il cimitero cittadino

In occasione della Commemorazione dei Defunti vigerà il seguente dispositivo del traffico:

- giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre verranno istituiti i capolinea degli autobus urbani (con collocazione di appositi botteghini per l’acquisto dei biglietti) in piazzale Cimitero, via Nicola da Monteforte (adiacente piazza Risorgimento) e piazza Cardinal Pacca e vigerà il divieto di circolazione autoveicolare dalle ore 7:00 alle ore 18:30 in via Cimitero con chiusura all’altezza dell’incrocio con via Ponticelli e all’incrocio della 90 Bis con via Fontana Margiacca;

- negli stessi giorni e sempre dalle ore 7:00 alle ore 18:30 vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cimitero, piazzale Cimitero, via Ponticelli, via San Pasquale, piazza Arco di Traiano e via Nicola da Monteforte con transenna mento parziale per consentire il capolinea degli autobus urbani con l’istituzione di aree di sosta per i veicoli autorizzati nella parte terminale del piazzale Cimitero.

Restano esclusi dal provvedimento i mezzi del servizio pubblico urbano, dell'ASIA, di soccorso, di polizia, delle autorità con auto di servizio dell'Amministrazione comunale, di pubblica utilità, del servizio taxi ed autovetture del noleggio da rimessa, dei cittadini in grado di esibire agli organi di vigilanza un documento attestante l'effettivo domicilio nelle zone interessate dall’ordinanza, dei portatori di persone in possesso dello specifico contrassegno disabili, dei commercianti titolari di autorizzazione per la vendita di fiori in punti vendita ubicati sulle viabilità interessate dal provvedimento, dei fornitori dei negozi di fiori e generi alimentari del personale delle Confraternite (indicato nell'elenco presentato dai responsabili delle stesse) e degli addetti al cimitero che su richiesta degli organi comunali saranno autorizzati al transito esibendo le autorizzazioni.

I dipendenti e i clienti della "Fattoria Imperiale" saranno autorizzati al solo transito su via del Cimitero al fine di raggiungere il parcheggio privato dell'agriturismo.