Mercato di piazza Risorgimento trasferito in via Delcogliano Evitato per via Pascoli-Salvemini al fine di tutelare la mobilità nell'area

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato l'atto di indirizzo per il trasferimento temporaneo del mercato di piazza Risorgimento in via Delcogliano nell'area frontale dell'università Giustino Fortunato ed in quella laterale all'edicola esistente per l'espletamento del mercato nelle giornate di mercoledì e venerdì.

La decisione dello spostamento del mercato a via Delcogliano è stata assunta dal Sindaco, d'intesa con l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone e con il consigliere delegato alle politiche scolastiche Marcello Palladino che hanno interloquito costantemente con le parti in causa, dopo un'attenta valutazione di tutte le componenti. L'opportunità di evitare lo spostamento a via Pascoli-Salvemini è stata decisa al fine di tutelare la mobilità nell'area e a tutela delle famiglie, alle quali si raccomanda, tuttavia, di non congestionare l'area attigua all'ingresso presso le scuole della zona.

Lo spostamento del mercato bisettimanale a via Delcogliano consente di utilizzare, in concomitanza con l'avvio dei lavori di riqualificazione, l'area della Provincia a piazza Risorgimento che garantirà un ampio numero di posti per la sosta auto.