Benevento nelle immagini al Mib: taglio del nastro a Casa Pisani Nasce il Museo Iconografico Beneventano curato dall’Archeoclub

“Ancora un intervento per la città, che questa volta in collaborazione con l'Archeoclub, offre un nuovo elemento di seduzione per cittadini e turisti”. Clemente Mastella commenta così il taglio del nastro del MIB, il Museo Iconografico Beneventano che ha trovato sede nell'immobile Casa Pisani, la struttura nel rione Triggio riqualificata con le risorse del Programma Pics.

“Continuiamo ad arricchire la città in campo culturale, per l'edilizia scolastica, per i rifiuti e a breve avremo anche un riconoscimento importante per la sicurezza. Insomma Benevento cresce con valori mai avuti negli anni passati” spiega il sindaco.

Pensato come struttura al servizio del Teatro Romano, grazie alla coprogettazione dell’Archeoclub, Casa Pisani si avvia a divenire un piccolo polo museale dedicato a tutta la storia urbana, dai tempi più antichi al contemporaneo, in particolare per ciò che riguarda la ricerca sull’immagine - urbana, artistica, fotografica, topografica e altro.

“Si può già usufruire della visita virtuale al Teatro Romano – spiega il presidente dell'Archeoclub, Francesco Morante – che è la struttura a noi più vicina. Ma per l'inaugurazione abbiamo allestito anche una prima mostra dedicata a papa Benedetto XIII, l’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, nel terzo centenario della sua elevazione al pontificato. Esponendo per la prima volta un quadro inedito di recente acquistato dall’Archeoclub”.

La mostra è curata da Giuseppe Bonetti e Maurizio Cimino.

"La città ritrova oggi Casa Pisani – spiega il vicesindaco ed assessore ai Pics Francesco De Pierro - un gioiellino che è un ulteriore giovamento che i Pics hanno generato per il patrimonio storico-artistico della città. Oltre alla riqualificazione strutturale e alla ripavimentazione, c'è stato un arricchimento con la possibilità di una fruizione innovativa e tecnologica dell'attiguo Teatro Romano: così l'area di questo splendido monumento e del Triggio vedono una straordinaria valorizzazione. La pianificazione attenta, che oggi vede il taglio del nastro come suggello ad un lavoro progettuale concreto, produce risultati concreti. E' un'evidenza che i Pics abbiano arricchito luoghi già pregevoli e recuperato a beneficio della comunità altri che erano stati dimenticati".

In via provvisoria, fino alla fine del 2024, il Museo sarà aperto nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; la domenica e i festivi, dalle 10 alle 13. I gruppi turistici possono prenotare la visita anche in altri orari, con almeno tre giorni di anticipo, esclusivamente via Whatsapp, al numero 388 125 2573. Il mercoledì, in particolare, sarà dedicato ai “Salotti di Casa Pisani”, incontri culturali per parlare di arte, di storia, di libri e di tutto ciò che ruota intorno alla città di Benevento.